José Vicente de los Mozos: el vallisoletano que entró de aprendiz y acabó presidiendo Renault

Ha sido una de las figuras más importantes para la industria de la automoción de Castilla y León y del resto del mundo. Ha situado este sector en lo más alto en la historia de la Comunidad y su saber hacer ha promovido la llegada de otras inversiones. Hoy el tejido industrial de automoción de Castilla y León es referencia en Europa con más de 150 proveedores y cuatro de las principales firmas presentes en esta Comunidad.

Nacido en São Paulo (Brasil) hace 60 años, pero vallisoletano de adopción, acaba de anunciar que se va de Renault. La firma en la que ha desarrollado su trayectoria laboral durante los últimos 43 años.

José Vicente de los Mozos sacude así el mundo de la automoción en un momento de especial incertidumbre tras dos años de sucesivos aununcios de ERTEs que se siguen produciendo en el sector por la caída de las ventas y el temor ante la incertidumbre económica.

En un breve comunicado, el todavía presidente director general de Renault España, agradece "el orgullo de haber llegado hasta el Board of Management del Grupo" y confía en que la firma francesa, bajo la batuta de Luca De Meo y Jean Dominique Senard, seguirá ocupando uno de los puestos de liderazgo en el mundo.

De aprendiz a presidir Renault

De casta le viene José Vicente de los Mozos su vínculo con Renault, dado que su padre, palentino, trabajó también en la planta de Valladolid. Tras finalizar De los Mozos sus estudios de ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid y entrar de aprendiz en la factoría de carrocería de Renault en Valladolid, su valía y visión de negocio lo llevaron a ir escalando posiciones hasta convertirse en el CEO del Grupo en 2012.

En 2018 se hacía cargo también de la presidencia de Anfac (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones), cargo que ya anunció que abandonaba el pasado mes de enero.

La actualidad viene marcada un día sí y otro también por una industria de la automoción que no quiere perder el tren de la electrificación, pero que se está encontrando con un mercado que no responde a esas expectativas. Las ventas no se recuperan y los últimos dos años han supuesto un desafío sin precedentes en las cuentas de estas compañías.

Hace apenas veinte días, Renault anunciaba que vendía el 50% de su negocio de motores de combustión a la china Gelly para continuar vendiendo diésel, gasolina e híbridos más allá de 2035 en países donde aún hay trayectoria para este mercado. En Europa están condenados a desaparecer para cumplir con los objetivos de descarbonización. Sin embargo, las cifras generan tensión entre la industria: no llega al 12% el porcentaje de vehículos eléctricos que se compran en España.

Esta decisión de la compañía supondrá que la planta de Motores en Valladolid y su Centro de I+D+i pasarán a formar parte de una nueva compañía, llamada Horse

Fue entonces Luca De Meo, CEO de Renault Group, quien desde París anunciaba la profunda metamorfosis por la que la multinacional francesa apostaba. Una presentación en la que también estuvo presente el propio José Vicente de los Mozos, que desde el próximo 15 de enero abandonará la que ha sido su casa profesional durante toda su trayectoria.

Este tejido industrial continúa dando pasos adelante para mostrar una imagen de fortaleza en la Comunidad. Así lo hizo cuando presentó hace un mes en Valladolid la marca Polo de la Automoción de Castilla y León (de la que es miembro también Renault) para insistir en la posición de especial relevancia de estas empresas, que suponen casi un 25% del PIB industrial de este territorio.

Se habla de mucho cambio, impulso y transformación, pero lo cierto es que este mercado se encuentra en uno de sus momentos más complicados por la rotura de stocks acaecida tras la pandemia, la caída de las ventas por las incertidumbres que generan las nuevas políticas de movilidad y la crisis económica, con la Eurozona a un paso de entrar en recesión.

En medio de este revuelo, José Vicente de los Mozos ha decidido decir adiós definitivamente a la que ha sido 'su casa' casi toda su vida profesional.

Adiós tras una trayectoria brillante

En todo este tiempo, la figura de De los Mozos ha ido creciendo en popularidad, respeto y admiración por parte no sólo de los trabajadores e instituciones sino, además, del resto de industria del automóvil. Ha sido el hombre que conocía en persona los problemas en las fábricas, el directivo tolerante y de sonrisa eterna. El hombre que se ha llevado bien con todo el mundo.

Aunque los reconocimientos se iban sucediendo, uno de los más importantes llegó este año cuando el Gobierno de España quiso reconocer su trayectoria y labor para con la industria del país, con la distinción de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Un año antes, el Gobierno de Castilla y León le reconocía sus méritos al servicio de la industria de la Comunidad, con la Medalla de Oro. Un distintivo que sólo tienen ocho personas hasta la fecha. Un reconocimiento que comparte junto a SSMM los Reyes de España o el escritor Miguel Delibes.

También fue distinguido con la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid por su imprescindible labor al frente de una multinacional que sólo en estas plantas da empleo a más de 6.000 trabajadores.

Un emocionado José Vicente de los Mozos recibe el nombramiento de Hijo Predilecto de Valladolid en 2019 Rubén Cacho ICAL

Ha sido el primer español en formar parte del Comité Ejecutivo de Renault en el mundo. Hoy dice adiós a la firma del rombo sin que hayan trascendido, por el momento, los motivos de esta decisión. Se abre una nueva etapa en el Grupo Renault en el mundo, y de forma muy significativa para las plantas de Palencia y Valladolid.

