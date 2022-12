De los Mozos tras la salida de Renault: "Ni soy un político, ni trabajaré más en el automóvil"

Esta semana centenares de trabajadores de Renault no han dejado de aplaudir a José Vicente de los Mozos.

Ya fuera en una fábrica española como la de Sevilla o en otra más alejada de nuestras fronteras, aquellos empleados con los que se ha encontrado han querido tener este gesto de agradecimiento a sus 43 años de dedicación y trayectoria al Grupo Renault.

Hace unos días para sorpresa de muchos de nosotros, el Grupo Renault anunciaba que José Vicente de los Mozos dejaba el próximo 15 de enero todos sus cargos en la compañía. Hablamos del fin de su trabajo en la vicepresidencia del Grupo, en la dirección mundial del área Industrial y en la presidencia-dirección general de la región Iberia del Grupo Renault.

Una decisión que ha llamado la atención al producirse justo ahora que llegan nuevos modelos a las plantas españolas de Palencia y Valladolid; tras conocer que todos los motores híbridos de Renault se fabricarán en España y la división de Renault en diferentes compañías.

Este viernes, con motivo de la inauguración -junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto- de la Refactory, una fábrica de reacondicionamiento de coches, José Vicente de los Mozos ha visitado Sevilla y ha tenido un encuentro con la prensa. Así ha sido la charla que hemos mantenido con este directivo y que, por su interés, reproducimos a continuación…

José Vicente de los Mozos, directivo de Renault, con Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

¿Por qué ha tomado ahora la decisión de dejar el Grupo Renault?

Pues es muy simple. Tengo 60 años y llevo 12 años yendo de lunes a viernes a París… Y necesito vivir. Mi familia me necesita un poco más. Por ello quiero volver a mi país. Creo, además, que es el momento. Son muchos años y es hora de volver a casa y hacer cosas en mi país. Así que por eso he venido.

Pero ahora viene una etapa muy importante para España con la asignación de cinco nuevos modelos en Palencia y Valladolid y las cajas de cambios, motores y el reacondicionamiento a Sevilla…

En Renault España los empleados se están yendo con 59 y 60 años y yo no he querido ser diferente. Si todo el mundo por tanto se va con esa edad, yo quiero ser igual. Yo empecé en Renault como aprendiz y desde entonces y hasta ahora he sido un trabajador de Renault España… y quiero seguir siendo uno más.

¿Da por cerrada entonces su etapa en la industria del automóvil?

Nunca se puede decir de esta agua no beberé. Pero mi idea es no trabajar más en el automóvil.

¿Entonces se jubila usted?

De momento lo importante es acabar esta etapa y luego ya veremos.

¿Se ha planteado o le han planteado iniciar una carrera política?

Yo no soy un político. Yo soy un empleado que empezó de aprendiz y desde entonces he seguido trabajando.

Diferentes autoridades del Gobierno central, autonómico y local conciendo la Refactory.

¿Cómo se tomó Luca De Meo la decisión de dejar Renault?

Pues lo entendió. Al final tengo 60 años y llevo 12 años yendo y viviendo. Ha sido lo único que he pedido a Renault, que me dejen venir a Madrid, a mi casa, a dormir todos los días en la misma cama… No he pedido más.

¿Ha coincidido su salida con la reorganización de Renault y la llegada de Horse? ¿No ha tenido nada que ver?

No, es simplemente que he cumplido la edad en la que el resto de gente está saliendo... No quiero ser diferente. Si ellos se van, yo también me puedo ir. Y además es bueno, la renovación es buena.

¿Cómo queda la fábrica de Sevilla con las nuevas inversiones?

En principio, había dos cajas nuevas y finalmente serán tres. De esta manera, Sevilla se convierte en el centro único de fabricación de todas las cajas híbridas del grupo. Y no solo eso. Hemos reforzado la ingeniería de producto para que en el futuro en Sevilla se puedan diseñar las futuras cajas híbridas del grupo.

Pero, además, partiendo de esa piedra angular, estamos trabajando ese proyecto de economía circular con esta nueva cadena de vehículo de ocasión.

Con ella el nivel de trazabilidad, el nivel de transparencia y el nivel de calidad que puede dar a un ciudadano para una segunda oportunidad del vehículo y alargar la vida de los vehículos, es importante contar con la aportación suplementaria. Y todo ello dentro de un cuarto plan industrial que generará 12.000 millones de euros de valor en nuestro país.

De los Mozos asegura que deja el Grupo Renault para vivir más tranquilo en Madrid.

¿Cree que el nuevo PERTE debería incluir a los coches híbridos?

Eso espero. Y se lo he dicho a la ministra de Industria muchas veces. La transición tiene que ser ordenada. El vehículo eléctrico no responde al 100% de las necesidades de los ciudadanos y el vehículo electrificado es un modelo de transición, como lo hemos demostrado en España, con toda la cadena de valor del cuarto plan industrial.

Con los nuevos coches que llegan a España, se podría decir que Renault ha asegurado la industria de una década de nuestro país… ¿Cuándo entonces habría que empezar a trabajar en la siguiente década?

Habría que empezar ya. Cuando llegué en 2012 se iba a cerrar la ingeniería y había un futuro incierto. Por tanto, lo que hemos hecho en estos diez años es tener una ingeniería potente.

Y buena prueba de ello son los nuevos 500 ingenieros de producto que presentamos junto con el presidente del Gobierno y que en total son cerca de 1.500 ingenieros.

Esto significa que ningún constructor está tan integrado en España como Renault. Tenemos motores híbridos, tenemos cajas de cambios, dos nuevas plataformas, una en Valladolid, donde el Captur tendrá un derivado y también un Mitsubishi. También tenemos la nueva plataforma del segmento C en Palencia de la que saldrán tres modelos.

Es decir, somos los únicos que hemos trabajado para tener esta cadena de valor y trabajamos día a día con las administraciones. Nosotros no cogemos rabietas diciendo que o nos dan el dinero, o nos vamos a España. Renault está comprometido con este país desde hace más de 60 años.

¿Entonces… si hay que preparar ya la siguiente década… estaríamos hablando del coche eléctrico en España en Renault?

Hay que empezar a pensar que un día serán eléctricos, pero no olvidemos que hay que seguir haciendo híbridos. No olvidemos que el biocombustible y por eso está el proyecto Horse que afecta a España y que es importante que se haga el máximo de actividad en este país.

No hay que olvidar que dentro de la normativa europea está el Objetivo 55 y que significa que aquellos motores de combustión que no expulsen emisiones contaminantes puedan tener un futuro en Europa.

Hay que tener en cuenta que en 2040 el coche eléctrico será el 40% o el 50% de las ventas. Por eso todavía tenemos varias generaciones de híbridos.

¿Cómo quedará la plantilla con Horse? ¿se mantendrá el nivel de empleo?

Es un proyecto que si se concluye, las personas afectadas pasarán a trabajar a Horse. Pero se mantendrá el nivel de empleo y las condiciones laborales. La idea es que Sevilla por ejemplo pase a Horse en su totalidad y tenemos que tener un contrato con Renault sobre las actividades de Refactory.

¿Siente que le han reconocido el hecho de que haya traído cinco coches a España, las cajas de cambio y el Refactory?

Pero esto no ha sido mío, sino de un equipo. Se llama competitividad.

Lo único que he hecho como director institucional del grupo en estos diez años es dar la oportunidad a los españoles a jugar el partido y por suerte hemos ganado muchos partidos. Quiero decir que en algunas cosas somos buenos.

Pero en las fábricas le han aplaudido y eso demuestra que los trabajadores se sienten agradecidos hacia usted…

Pero al final no aplauden a José Vicente por el cargo. Aplauden porque llevo el rombo dentro de mí y porque me siento orgulloso de esta casa. Y hay mucha gente que ya no está que se sienten orgullosos de haber trabajado en Renault.

Yo también me voy con la cabeza bien alta del trabajo hecho. Cada una tiene una función en este barco y la mía era llevar el timón y me voy satisfecho por ello.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan