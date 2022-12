Maroto: "El segundo PERTE se está redefiniendo para financiar más proyectos de movilidad sostenible"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha mostrado abierta a ampliar el número de tecnologías que podrían recibir fondos europeos en una posible segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

En la inauguración de la Refactory de Sevilla del Grupo Renault, una nueva planta dedicada al reacondicionamiento de vehículos, Reyes Maroto ha señalado ante la pregunta de si se incluirán los vehículos híbridos en los nuevos fondos que "estamos redefiniendo ahora mismo la segunda convocatoria del PERTE".

"Tenemos una curva de aprendizaje que nos está ayudando a mejorar algunos de los elementos que hemos incorporado ya en la primera convocatoria", ha dicho.

"Vamos a ver efectivamente lo que podemos mejorar, porque es la Comisión Europea la que nos tiene que autorizar esta segunda línea y es en el marco de la Comisión Europea donde estamos planteando distintas exigencias", ha señalado.

"Confío en que podamos financiar todo aquel proyecto que apueste por la movilidad sostenible, pero es la Comisión Europea la que tutela ese proyecto y, por lo tanto, espero poderles convencer para que todas las mejoras que estamos negociando las podamos incorporar y que sean muchos más los proyectos que de movilidad sostenible los que podamos incluir", ha dicho.

La ministra Reyes Maroto junto con los trabajadores de Renault en Sevilla.

Satisfecha de su labor en Industria

En relación con su adiós como Ministra de Industria, Turismo y Comercio para pasar a ser candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto ha señalado que "hay etapas en la vida y en la política y creo que como ministra de Industria, Comercio y Turismo he hecho una labor que ya tiene resultados".

"Me voy muy satisfecha del trabajo que he hecho como ministra de Industria con ejemplos como el de la Refactory de Renault y de la fábrica de cajas de cambio de Sevilla por el que todos los coches de Renault híbridos en el mundo van a tener cajas de cambio híbridas que se hacen en Sevilla, en España", ha dicho.

"Es un orgullo el poder, sin duda, haber desarrollado durante casi cinco años cuando deje el Ministerio este proyecto país pero creo que merece tener una alcaldesa que se preocupe por los ciudadanos, que hable de Madrid, de las oportunidades y que cambie un modelo que va a la deriva y donde claramente no hay preocupación por los desafíos que tiene la ciudad", ha dicho.

"Es un proyecto apasionante poder ser la alcaldesa de la ciudad de Madrid. Inicio una etapa que es distinta, pero con el mismo compromiso. Un compromiso de hacer política útil, de estar cerca de los problemas de los madrileños y madrileñas", ha dicho.

"No obstante, todavía no dejo el Ministerio y por lo tanto todavía tenemos importantes retos que vamos de hecho aprobar en las próximas semanas", ha dicho. "Así que bueno, compaginar heno el día intenso que tengo de ministra con el tiempo que tengo que dedicar a la candidatura, pero siempre con la perseverancia de hacer bien las cosas. Y yo espero que haya todavía más anuncios como los que hemos tenido y a los que me he referido más", ha dicho.

En este sentido, Maroto ha recalcado que el Gobierno de España está haciendo un impulso de la movilidad con muchos proyectos, también legislativos. "La nueva Ley de Movilidad Sostenible en el ámbito del cambio climático y la industria, sin duda siempre estará el centro de este Gobierno", ha señalado.

Asimismo, ha destacado el hecho de que la planta de Renault, por ejemplo, ha recibido 1,2 millones de euros de los fondos europeos para el Refactory del total que hemos movilizado del PERTE de vehículo eléctrico y conectado de 40 millones que vamos a financiar al Grupo Renault.

"Y este es solo el principio. Cualquier empresa que tenga un proyecto en el que se alinee con este objetivo de cambio climático, con la digitalización, con la cohesión territorial, para que efectivamente vertebra a través de la industria nuestro territorio, pues va a encontrar a un gobierno aliado", ha afirmado.

