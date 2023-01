Los coches de Pedro Sánchez, el rey Felipe, Macron, Biden... ¿cuáles son ecológicos?

En los últimos años, mucho se habla de la movilidad sostenible. Poco a poco, los ciudadanos nos veremos obligados a dar el salto a los vehículos electrificados por las numerosas imposiciones que existen en las ciudades, principalmente europeas.

Ahora bien… ¿nuestros dirigentes están igual de concienciados? ¿Los presidentes de los principales países o incluso las monarquías también se mueven en vehículos ecológicos? Esta es la pregunta que nos hemos hecho. Y por ello vamos a intentar responderla en la siguiente información. Para ello analizaremos los coches oficiales de Pedro Sánchez, el rey Felipe, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Joe Biden, entre otros…

Así que nos ponemos manos a la obra y empezamos con el primero de los mandatarios, Pedro Sánchez. ¿Cuándo se compró el coche que está utilizando el presidente del Gobierno? ¿Lo estrenó él? Muchas preguntas que tienen su respuesta en el BOE del 28 de octubre de 2017.

Esta es la primera referencia para conocer el origen de este coche. En este documento oficial se puede comprobar el anuncio de formalización de contrato del Parque Móvil del Estado para adquirir un vehículo blindado. Conviene aclarar, además, que por aquel entonces (2017) Pedro Sánchez todavía no había llegado a la Moncloa. Por lo tanto, esto quiere decir que realmente el coche que utiliza Pedro Sánchez hoy en día… viene heredado de Mariano Rajoy, el anterior presidente.

Por aquel entonces, se decidió cambiar el coche presidencial que utilizaba el presidente del Gobierno, un vehículo que se caracterizaba por su elevada antigüedad. En concreto, en su momento se habló de que el vehículo tenía ya 16 años y más de 270.000 kilómetros, lo que significa que en realidad estaríamos hablando de un coche de 2001, que habría realizado los servicios oficiales en la legislatura de Zapatero y de Aznar, incluso. De ahí que la sustitución fuera más que necesaria.

Un Audi A8 blindado

También es necesario saber cómo ‘funciona’ el sistema de los coches presidenciales en España. Y aquí recordamos que el organismo encargado de la movilidad del presidente, así como de ministros y otros mandatarios es el Parque Móvil del Estado. De ahí que fuera este organismo quién firme la negociación del contrato, con un valor de 498.042 euros, impuestos incluidos (precio final del coche).

En cuanto al tipo de vehículo, se habla de un coche blindado cuyo contratista es Volkswagen Group España Distribución. Es decir, hace referencia al Grupo Volkswagen en España, consorcio que distribuye la marca Audi en nuestro país. Y en relación con el tipo de vehículo, si bien aquí en BOE no aparece una mención concreta, desde EL ESPAÑOL conocemos que el coche elegido es el Audi más seguro de la historia y que se conoce como Audi A8 L Security.

Este coche tiene varias características importantes. Por un lado, es un Audi A8 L, que significa que es Largo. Es decir, que tiene una mayor longitud que un Audi A8 convencional. Esta mayor longitud (en torno a los 5,6 metros) viene determinada para ofrecer un mayor espacio interior (que se consigue con más batalla: 3,12 metros).

Otro aspecto interesante, además de su tamaño, es el blindaje. También conviene recordar en este sentido que el coche sale como tal de serie de fábrica, con sus cerca de 2,1 toneladas de peso. Y es a partir de ahí cuando el vehículo se lleva a una compañía ‘secreta’ en Alemania para aplicarle un blindaje que sumará cerca de dos toneladas adicionales.

En este sentido, desde Audi señalan que incorpora materiales como tejidos de aramida, aleaciones especiales de aluminio, aceros conformados en caliente… Mención especial merece el acristalamiento del vehículo, puesto que según la compañía este Audi supera los requerimientos de blindaje VR9 y también es capaz de resistir explosivos de la norma ERV2010, con hasta 15 kilos de explosivos y a solo dos metros de distancia.

Junto con el blindaje, también el vehículo puede incorporar un módulo de comunicaciones y un sistema para comunicarse con el exterior del vehículo, así como un sistema selectivo de apertura de puertas.

Motor de 12 cilindros y 500 CV

En cuanto a la versión elegida para este coche por el Gobierno de España y que ahora traslada a Pedro Sánchez es la más potente. Se trata de un motor de gasolina con 12 cilindros en W, 6,3 litros de cilindrada y 500 caballos de potencia.

Un poderoso motor que permite alcanzar unas sobresalientes prestaciones si bien la velocidad máxima está limitada a 210 km/h, ya que cuenta con unos neumáticos específicos que también permiten rodar en caso incluso de que hayan sido pinchados. Además, el motor transmite su fuerza a ambos ejes, lo que denota un plus de seguridad.

Con relación a si se trata de un coche ecológico, aquí tenemos que decir que es un coche que no tiene electrificación alguna. De ahí que no tenga unas bajas emisiones. Cumple con la normativa Euro 6 y tiene la etiqueta C, sin embargo, al tener una potencia tan elevada, también expulsa muchas emisiones de CO2, en concreto 264 gramos por kilómetro recorrido. Estas cifras oficiales (con blindaje son todavía mayores) son más del doble o incluso el triple de lo que expulsa un vehículo convencional.

Mercedes Clase S, el coche del rey Felipe

Otro coche muy similar es el que estrenaron los reyes Felipe y Letizia entre los años 2019 y 2020. Se trataba de un Mercedes Clase S (similar al Audi A8) también con un blindaje elevado. Un coche adquirido también por Parque Móvil del Estado y con un precio (sin impuestos) de 454.500 euros (549.945 euros con impuestos).

Llama la atención que este Mercedes Clase S (que se conoce como S 600 Guard) tiene un mayor blindaje que el del presidente de Gobierno. En concreto, su blindaje es de una protección VR10, que soporta, entre otros, un ataque con rifles de asalto y balas de acero endurecido.

Este Mercedes tiene también un tamaño muy grande (5,45 metros de largo) y también incorpora un motor de 12 cilindros, con seis litros de cilindrada, si bien tiene algo más de potencia: 530 CV. Por tanto, estamos ante un coche que tampoco tiene electrificación alguna y, de ahí que incorpore la etiqueta C que tiene ciertas restricciones en las áreas más concurridas de las grandes ciudades.

El coche de Emmanuel Macron

Siguiendo con las comparativas llegamos al coche oficial de Emmanuel Macron, presidente de Francia. Y lo cierto es que siempre lo hemos visto subido a un coche del Grupo Stellantis (Peugeot, DS, Citroën…). Recordamos en este sentido que marcas como DS llevan varias décadas al servicio de la república francesa.

De esta manera, en 2017, Macron eligió un Peugeot 5008 para celebrar el 14 de julio. Y también en ese año, con motivo de la investidura de Macron, se utilizó un DS 7 muy particular. Se trataba de un modelo transformado puesto que llevaba el techo abierto con una capota de lona para que el presidente electo pudiera viajar de pie, incluso y a pesar de la lluvia.

Macron no solo buscaba tener una mayor cercanía con el público, sino también corresponder a la historia puesto que sus antecesores en el cargo también hicieron lo propio: François Hollande en 2012 (con un DS 5) y Jacques Chirac en 1995 con otro DS.

El coche utilizado por Macron, por tanto, podríamos decir que sí es de los más ecológicos, ya que se trata de la versión híbrida enchufable de este SUV de gran tamaño. En concreto, hablamos del DS 7 e-Tense con 300 CV de potencia y cerca de 50 kilómetros de autonomía en eléctrico, un coche que en España tiene la etiqueta cero y puede entrar en las zonas con limitación a la circulación.

El coche de Olaf Scholz

En relación con el coche de Olaf Scholz es similar al de rey Felipe y Letizia. En esta ocasión se trata del Mercedes S 680 Guard, una versión algo superior. Mercedes ha sido una de las marcas tradicionales que han protegido a los cancilleres alemanes de las últimas décadas. Si bien entre los años 1949 u 1998 siempre fue la marca Mercedes, lo cierto es que luego también en algún momento utilizaron firmas como Audi o BMW.

El Mercedes de Scholz es un Clase S blindado que supera las cuatro toneladas, se acerca a los 600.000 euros y cuenta con un motor V12 de 612 CV. El blindaje es el mismo que el del rey Felipe, protección VR10 que soporta ataques de armamento y explosivo. Por lo tanto, este coche tampoco es ecológico ya que no cuenta con electrificación alguna. En España tendría la etiqueta C.

El coche de Meloni

En cuanto la reciente elegida presidenta del Gobierno de Italia, por el momento tenemos la imagen de su reciente llegada el día de su juramento dentro de un Alfa Romeo Giulia y acompañada de otros Alfa Romeo Stelvio.

Por lo tanto, esto suponía la confirmación del regreso de los coches italianos al Gobierno italiano, tras los coches alemanes de Audi y Volkswagen, elegidos por Silvio Berlusconi y Mario Draghi. En este sentido, cabe señalar que el Alfa Romeo Giulia sí puede contar con versiones híbridas ligeras, que le dotan de la etiqueta eco. Lo que desconocemos es si Meloni llevaba esa versión o quizás la variante más potente y prestacional.

El coche de Joe Biden

Y por último, vamos al coche presidencial por excelencia. Hablamos del Cadillac One, que así es como se conoce a la ‘bestia’, el vehículo presidencial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Aquí para la protección y movilidad del presidente es el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el cuerpo encargado. Este servicio es el que lleva el Cadillac One allí donde viaje el presidente. No importa lo lejano y recóndito que sea el lugar que el coche presidencial siempre irá con el presidente.

Un coche, el Cadillac One, que duplica en peso al Clase S del rey Felipe o al Audi A8 de Pedro Sánchez ya que ronda las 9 toneladas. Esto da una idea del blindaje que puede llevar -en algunas partes supera los 12 centímetros- para cubrir los 5,5 metros de longitud.

Un coche, además que cuenta con un sistema de oxígeno en el maletero, al igual que diferentes bolsas de sangre con el grupo sanguíneo de Biden, por si en algún momento el presidente es atacado y necesita una transfusión.

Sin embargo, a la hora de hablar de electrificación, tenemos que señalar una vez más que tampoco el Cadillac One, cuenta con una reducción de emisiones por medio de un motor eléctrico y una batería.

Conclusión

De los cinco coches analizados (el de Pedro Sánchez, rey Felipe, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Joe Biden) solo los del dirigente francés y quizás el de Meloni tienen cierta electrificación que les permitiría entrar en las zonas de bajas emisiones. El resto de modelos sí tendrían limitaciones, al no contar con electrificación alguna.

¿Coche electrificado? Pedro Sánchez No Rey Felipe No Emmanuel Macron Sí Olaf Scholz No Giorgia Meloni N.D. Joe Biden No

En su defensa hay que reconocer que son coches adquiridos muy recientemente, antes de la pandemia, cuando todavía la electrificación no estaba tan presente. Y también hay que señalar que los coches oficiales al contar con blindaje son muy pesados, por lo que si se suma el mayor peso de un coche electrificado podrían ser incompatibles con su función.

Pero, como conclusión final, desde aquí pensamos que si los ciudadanos estamos obligados a dar el salto a la electrificación (en 2035 ya no se venderán coches de combustión) deberían ser nuestros dirigentes los primeros en dar ejemplo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan