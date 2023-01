Mattei (Peugeot): "Antes de diseñar un coche sabemos lo que cuesta y lo que no se puede hacer"

Hace un par de años, a finales de 2020, cambiaba por completo el liderazgo en el equipo de Diseño de Peugeot. El hasta entonces responsable Gilles Vidal fichaba por Renault y su lugar, en la firma del león, lo ocupaba Matthias Hossann, con más de dos décadas de experiencia en el Grupo Stellantis.

Precisamente, una de las personas clave del equipo de Hossann es Pierre-Paul Mattei, director de diseño de proyectos de Peugeot y responsable de la estética del nuevo Peugeot 408. Por ello, con motivo del lanzamiento de este nuevo modelo que llega en este mes de enero, entrevistamos a este diseñador francés. Así ha sido nuestra conversación…

¿Podemos decir que usted es el diseñador responsable del Peugeot 408?

Bueno en realidad cuando hablamos de diseño de un coche nunca nos referimos solo a una única persona. Por ejemplo, para el Peugeot 408 yo he tenido el cargo de diseñador jefe y como tal me he encargado de la organización total de su diseño. En este sentido, por ejemplo, hubo una competición en la que se eligió a los diseñadores ganadores del coche. Y obviamente yo no dibujé el coche, pero sí ayudé a elegir el diseño definitivo. En este sentido, por ejemplo, para hacerse una idea alrededor de 80 personas han trabajado en el coche en el diseño exterior…

¡80 personas solo para el diseño exterior! ¿Son muchas o es lo normal?

Hay que tener en cuenta que diseñar un coche es muy complejo. Por ejemplo, hay equipos destinados a cada uno de los procesos. Un equipo para los diseños de ordenador de CAD (Diseño asistido por computadora), otro equipo para las personas que trabajan el modelado del coche en arcilla (clay), otros tantos para el diseño de la iluminación, las ruedas, la parrilla, las llantas, los interiores… Hay muchos equipos trabajando.

Pierre-Paul Mattei, director de diseño de proyectos de Peugeot.

¿Y estos equipos trabajan solo para Peugeot?

Sí, solo trabajan para Peugeot y solo trabajan para el diseño de un coche.

¿Cómo es el proceso antes de elegir un diseño ganador?

Los diferentes equipos presentan sus maquetas y sus diseños. Y se elige un ganador. Y una vez elegido el ganador, el resto de los diseñadores se ponen a trabajar con el diseño ganador. De ser considerado como un todo. Por ejemplo, el que ganó el Peugeot 408 también venía de ganar el Peugeot 308 familiar.

¿Cuántos años de experiencia tiene en el diseño de automóviles?

Aproximadamente 30 años de experiencia. Empecé hace ya muchos años…

¿Y qué parte del Peugeot 408 es la que más le gusta? ¿La que le parece que mejor se ha diseñado?

Tengo un elemento que me gusta mucho. Y este son las ruedas de 20 pulgadas. Es un tipo de diseño disruptivo, porque no es común. Tuvimos en cuenta que no estábamos ante un SUV ni tampoco ante un coche con una carrocería tradicional. Así que decidimos hacer también un diseño de llantas poco común.

¿Qué hacen que sea poco común?

Pues que se han combinado diferentes figuras como cuadrados, círculos… Y esto no solo suponía un desafío en términos de diseño, sino también en ingeniería… Porque había que comprobar que un diseño similar no afectara a la rotación de la rueda...

¿Es más difícil diseñar un coche como el Peugeot 408 que podemos decir que no tiene referentes, que es un diseño original y no hay coches similares?

No sé si es más difícil, pero sí podemos decir que la forma global del coche es original, que su morfología es inusual. Sabíamos desde el principio que no podíamos usar un diseño clásico. Por ejemplo, otra curiosidad es la forma en la que hemos integrado el parachoques del mismo color de la carrocería. Lo hemos hecho de esta manera, porque queríamos dar un volumen. Por otra parte, el portón trasero, por ejemplo, si lo comparamos con un sedán tradicional este es 15 centímetros más alto. Por lo tanto, podemos decir que hay muchos elementos diferentes y con unas superficies más afiladas.

Anteriormente Peugeot tenía como responsable de diseño a Gilles Vidal y ahora está Matthias Hossann… ¿habrá un nuevo lenguaje de diseño en la marca?

Sí, por supuesto. Pero también hay que señalar que no estamos atrapados en un tipo de diseño, en un lenguaje de diseño. Lo más importante es que permanezca el ADN, que este sea el mismo. Lo que buscábamos cuando diseñamos el 508, el Peugeot 208 o ahora el Peugeot 408 es que siga teniendo el ADN, si bien el diseño o la interpretación puede ser diferente. A los diseñadores les pedimos que inventen para ir más allá pero que siempre recuerden que están diseñando un Peugeot.

¿Qué es más difícil… diseñar un coche eléctrico o uno de combustión?

Es igual de difícil. No es más difícil diseñar un coche de gasolina o uno eléctrico… Lo que sí es diferente es diseñar un prototipo, lo que se conoce como un concept car. Con un ‘concept’ eres completamente libre para diseñar y con un coche de producción tienes que tener en cuenta la accesibilidad, visibilidad, ergonomía, seguridad, el precio del coche… Todos estos parámetros los conocemos previamente antes de diseñar un coche. Lo tenemos todo en un informe.

¿Y conocen el dinero que supone un diseño u otro?

Sí, conocemos exactamente todo cuando comenzamos a diseñar un coche. Sabemos cuál será el precio, lo que se puede hacer y lo que no se puede. Y también que si se invierte dinero en un sitio, hay que quitarlo de otro sitio, porque todo está definido. Hay que tener en cuenta los procesos industriales, los materiales, el precio de los mismos… Y todo ello de manera global.

¿Cómo serán los próximos Peugeot? ¿Está trabajando ya en los coches de los próximos tres y cuatro años?

Sí, incluso de otros más cercanos. No puedo dar muchos detalles, pero sí puedo decir es que en ellos se podrá reconocer el Peugeot, el ADN de Peugeot. Además, tendrán un diseño innovador y encantador. Son las premisas que tendrán los próximos modelos.

