Ayudas para comprar un coche en Madrid: hasta 8.500 euros por un coche ecológico

Todo aquel que esté buscando cambiar de coche (aquí puede ver todos los coches a la venta en España) y esté empadronado en Madrid, le conviene estar atento a esta información porque puede beneficiarse de hasta 8.500 euros de ayudas para adquirir un vehículo más eficiente.

Se trata del plan que ha sido bautizado como Cambia 360, un incentivo promovido por el Ayuntamiento de Madrid con la intención de renovar el parque automovilístico de la ciudad. Para ello desde este viernes el Ayuntamiento concede ayudas dependiendo del tipo de vehículo nuevo que se adquiera. Así, aquellos que tengan la etiqueta CERO (por ser híbridos enchufables o eléctricos puros) tendrán una subvención de 6.000 euros.

En el caso de optar por un vehículo ECO (aquellos que son microhíbridos, híbridos o bien de GNC o GLP) la subvención será de 3.000 euros.

Ambas cantidades podrán aumentar en 2.500 euros adicionales en el caso de que el usuario achatarre un vehículo sin distintivo ambiental, es decir, lo que se conoce como un coche con clasificación A de la DGT y que incorpora un motor de gasolina anterior al año 2000 o bien un diésel matriculado previamente al año 2006.

Por tanto, si el usuario achatarra un vehículo de estas características (gasolina con más de 20 años de antigüedad o diésel con más de 15 años de antigüedad) entonces estas cantidades aumentarán hasta los 8.500 euros en caso de que sea un vehículo CERO y 5.500 euros si es un vehículo ECO.

En el caso de que el usuario no quiera un vehículo electrificado y opte por comprar un vehículo nuevo con el distintivo C de la DGT la subvención será de 2.500 euros pero siempre y cuando achatarre uno viejo también sin etiqueta de la DGT.

Ayudas disponibles hasta noviembre

Estas ayudas estarán disponibles hasta el próximo 8 de noviembre de 2021 y solo en aquellos concesionarios de Madrid que se hayan adherido al plan. Según el ayuntamiento son un total de 165 concesionarios (aquí está el listado de los concesionarios disponibles).

En total, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un crédito de 5,5 millones de euros ofrecer estas subvenciones, unas ayudas, eso sí, que solo están destinadas a aquellos ciudadanos que estén empadronados en Madrid y paguen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital.

Asimismo, estas cantidades se pueden incrementar un 10% si se trata de familias numerosas o presentan alguna discapacidad con movilidad reducida.

Los particulares que quieran recibir las ayudas deberán formular la solicitud a través del concesionario o punto de venta en el que vayan a adquirir el vehículo. Este concesionario previamente deberá haberse suscrito al programa. Por último, el usuario recibirá el dinero entre uno y cinco meses después de que la compra esté justificada y dependiendo de cuándo se entregue el vehículo al comprador.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han señalado que con estas ayudas lo que tratan de ofrecer son “alternativas” ya que "no se pueden adoptar medidas de restricción y prohibición si al mismo tiempo desde las administraciones no introducimos medidas de fomento, de ayuda y subvención para todos aquellos que no tengan los medios económicos suficientes para poder adquirir un nuevo vehículo".

Con esta medida, Madrid espera reducir las emisiones contaminantes. En 2019, el 42% de estas emisiones de NOx tuvieron su origen en el transporte por carretera. Y, según el Ayuntamiento, un vehículo sin etiqueta de la DGT puede llegar a emitir hasta 7 veces más que un vehículo clasificado como C y 47 veces más que un vehículo clasificado como eco.

