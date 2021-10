¿Merece la pena un coche eléctrico con las ayudas? Echamos cuentas con el Volkswagen ID.4

Noticias relacionadas Volkswagen ID.4: galería de fotos de este SUV eléctrico

Recientemente se han aprobado nuevas ayudas para la compra de un coche. En concreto, desde esta semana ya están disponibles las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid de hasta 8.500 euros por la compra de un coche eficiente, entregando, a cambio, uno viejo.

Estas ayudas son una continuación (hay que tener en cuenta que no se suman) a las aprobadas por el Estado con el Plan Moves, que también pueden ofrecer subvenciones interesantes si se opta por un coche electrificado (tiene que ser coche híbrido enchufable o coche eléctrico).

Por ello, desde el canal de MOTOR ECO de EL ESPAÑOL nos hemos preguntado… ¿Merece la pena comprar un coche 100% eléctrico con las nuevas ayudas? ¿Cuál es el precio final de estos vehículos? ¿Siguen siendo más caros los coches eléctricos respecto a los de combustión con las nuevas ayudas?

Pues bien, para intentar responder a estas preguntas vamos a tomar como referencia uno de los eléctricos que más se está vendiendo este año. Hablamos del Volkswagen ID.4, un coche que es el cuarto eléctrico más vendido en 2021 solo por detrás del Tesla Model 3, Kia e-Niro y Renault Zoe.

Precio del Volkswagen ID.4

Y para ello comenzamos lo primero de todo analizando su precio. Este Volkswagen ID.4 está a la venta con un PVP que comienza en los 37.500 euros. Esta cifra se corresponde con la versión más accesible de 150 CV (109 kW) y una batería de 55 kWh que le dotan de una autonomía de 344 kilómetros.

A este precio del Volkswagen ID.4 hay que restarle los tradicionales descuentos por promociones de la marca y financiación. Según carwow, el Volkswagen ID.4 está disponible desde los 34.213 euros, descuentos ya incluidos (aquí se puede configurar esta oferta).

Volkswagen ID.4 PVP 37.500 € PVP con descuentos 34.213 €

Qué ayudas tiene un coche eléctrico

Y ahora vamos con la parte más interesante que son las ayudas que tiene un coche eléctrico. Comenzando por el Plan Moves, como el Volkswagen ID.4 es un coche eléctrico puro las ayudas son de 4.500 euros si no se achatarra uno viejo y de 7.000 euros si se achatarra un coche viejo.

Y luego están las ayudas del Ayuntamiento de Madrid. Estas últimas ayudas están bautizadas como Cambia 360. Son de 6.000 euros si no se achatarra un coche y 8.500 euros si se achatarra uno viejo. Recordamos en este sentido que las ayudas no se suman, es decir que el usuario debería elegir entre las estatales y las municipales.

Sin achatarrar un vehículo Achatarrando un vehículo Plan Moves 4.500 € 7.000 € Ayuntamiento de Madrid 6.000 € 8.500 €

Con todo ello estaríamos hablando, tal y como se recoge esta tabla, de un precio de entre 28.200 y 29.700 euros si no se achatarra un coche viejo y de entre 25.700 y 27.200 euros si se achatarra, tal y como se recoge en la siguiente tabla:

VW ID.4 con Plan Moves VW ID.4 con Cambia 360 PVP 37.500 € 37.500 € PVP con descuentos 34.213 € 34.213 € Precio con ayudas sin achatarrar 29.713 € 28.213 € Precio con ayudas con achatarramiento 27.213 € 25.713 €

A estas cifras habría que sumar el punto de carga que según Volkswagen (con su compañía Elli) serían otros 2.000 euros adicionales (aquí también habría ayudas por valor aproximado de unos 800 euros, así que serían unos 1.300 euros adicionales).

Comparar precio del eléctrico con un coche de gasolina

Una vez que tenemos ya el precio del coche eléctrico y lo que cuesta la toma de recarga, el siguiente paso es compararlo con un coche de combustión. Y para ello vamos a tomar como referencia un coche de carrocería similar (un SUV) y de tamaño también notable. Hablamos del Volkswagen Tiguan.

En este sentido, un Volkswagen Tiguan con el motor de gasolina TSI de 150 CV y cambio automático está disponible desde los 38.580 euros, cifra que puede bajar hasta los 34.459 euros, con los descuentos y promociones de la marca (aquí se puede configurar un Tiguan con este precio).

A la hora de compararlos recordamos que si bien el Volkswagen ID.4 sí tiene ayudas, un Volkswagen Tiguan sin electrificar no tiene ayudas del Plan Moves y algunas, más pequeñas, del Cambia 360, tal y como se ve a continuación:

Volkswagen ID.4 Volkswagen Tiguan PVP 37.500 € 38.580 € Precio con descuentos 34.213 € 34.459 € Precio con ayudas sin achatarrar del Estado 29.713 € 34.459 € Precio con ayudas con achatarramiento del Estado 27.213 € 34.459 € Precio con ayudas sin achatarrar de Madrid 28.213 € 34.459 € Precio con ayudas con achatarramiento de Madrid 25.713 € 31.959 €

Ambos tienen una potencia similar y la caja de cambios automática. Unas cifras a las que habría que sumar después el precio del cargador. Y aun así, el Volkswagen ID.4 sale más a cuenta.

Consumo del eléctrico vs. el de gasolina

Una vez que tenemos ya el precio del coche lo siguiente es analizar uno de los gastos más importantes que surgen a lo largo del año. Se trata del consumo de carburante y electricidad. Aquí el Volkswagen ID.4 tiene un gasto un consumo de electricidad de 16,8 kWh cada 100 kilómetros. Esto supone, por tanto, que en un año a 10.000 kilómetros recorridos estamos hablando de un consumo de 1.680 kWh.

Según nuestro recibo de la luz estamos pagando (impuestos y tasas incluidas) un precio de 0,17 euros el kWh. Por lo tanto, estaríamos hablando de un coste anual total de 290 euros por 10.000 kilómetros, lo que supondría un gasto de 2,9 euros por cada 100 kilómetros.

Ahora vamos con el Tiguan que tiene un consumo combinado de 7 litros cada 100 kilómetros, lo que multiplicado por el precio de la gasolina hoy (1,47 euros) estaríamos hablando de 10,4 euros por cada 100 kilómetros y 1.040 euros en un total de 10.000 kilómetros recorridos al año.

Esto significa, por tanto, que con el eléctrico estaríamos ahorrando aproximadamente unos 750 euros al año en combustible/electricidad.

Volkswagen ID.4 Volkswagen Tiguan Consumo 16,8 kWh 7 litros Precio carburante/electricidad 0,17 € kWh 1,47 € litro Coste 100 km 2,9 € 10,4 € Coste anual 10.000 km 290 € 1.040 € Ahorro 750 € -

Ventajas e inconvenientes del Volkswagen ID.4

Ya tenemos claro que el Volkswagen ID.4 siempre que tengamos ayudas a la compra interesa más que un modelo similar de combustión. Ahora bien, ahora también vamos a ser realistas y vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene el Volkswagen ID.4 frente al modelo de combustión.

Como ventajas tenemos la comodidad y suavidad de funcionamiento. Y en este sentido cuando pruebas un coche como el Volkswagen ID.4 no quieres volver a tener en propiedad en uno de combustión. Entre otras cosas porque el confort que supone la ausencia de vibraciones y de ruidos frente a un coche de combustión es insuperable.

También la facilidad de conducción. Entre otras razones porque basta subirse y acelerar. Con el ID.4 no hay que hacer prácticamente nada, respecto a uno de combustión que hay que introducir la llave, accionar el cambio, etc… Con el ID.4 el sistema reconoce que has entrado con la llave en el vehículo y basta acelerar para comenzar el recorrido.

Y a todo ello sumamos también otro tipo de ventajas que tiene un eléctrico y que no disfruta un coche de combustión. Hablamos de la etiqueta cero de la Dirección General de Tráfico que nos permite no tener restricciones y, además, aparcar gratis en ciudades como Madrid, por ejemplo.

¿Y desventajas? Pues principalmente la autonomía. Este ID.4 al ser una versión básica tiene una autonomía de 344 kilómetros que luego en realidad son unos 300 kilómetros. Esto quiere decir que si hacemos 50 kilómetros diarios, prácticamente solo lo tendremos que cargar una vez a la semana.

Eso sí, en los viajes más largos será necesario hacer una planificación para cargar en ruta mientras que hacemos un descanso. Y aquí, en este tipo de cargas, el precio del kWh es mayor.

Por último, también hay que tener en cuenta que es necesario tener un punto de recarga, principalmente en el domicilio. Esto nos obliga a tener una plaza de garaje en propiedad o vivir en una vivienda unifamiliar. De lo contrario, no podremos sacar todas las ventajas al coche eléctrico.

