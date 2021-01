¿Por qué cuando nieva en España nuestros coches quedan bloqueados y en Alemania no ocurre nada?

Noticias relacionadas Cómo conducir con el coche con nieve; consejos muy importantes ante la llegada del temporal

El temporal Filomena está causando estragos en la Península. Principalmente comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid se han visto muy afectadas en las últimas horas. Incluso la ciudad de Madrid ha vivido una nevada histórica con más de 20 centímetros de manto blanco en la mayoría de sus calles.

Esto ha provocado que numerosas vías importantísimas y con muchísimo tráfico, como la M30, la M40 (la mayor carretera de España en afluencia de vehículos), la A4, la A5 hayan quedado colapsadas, llegando incluso a muchos usuarios dejar los vehículos para desplazarse caminando o bien pasar la noche atrapados en la nieve.

Por este motivo, desde EL ESPAÑOL nos hemos hecho esta pregunta. ¿Esta situación ocurre en todos los países? ¿Países más fríos y donde nieve habitualmente (como Alemania, Noruega, Suecia o Finlandia) también se bloquean cuando nieva?

Pues bien, la respuesta es no (en su mayoría y con matices). En estas localizaciones, incluso con grandes nevadas los conductores mantienen la movilidad, en una gran mayoría de situaciones.

Tanto es así que incluso en las ciudades más septentrionales de Europa se pasan varios meses sin ver el asfalto y circulando solo por calles y carreteras blancas. Por ello, analizaremos a continuación en qué fallamos los españoles con nuestros coches cuando nieva…

Imagen de unos usuarios ayudando a un coche en Madrid. EFE

No estamos acostumbrados a la nieve

Sí, así es. En España, al menos en las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia…) no es común que nieve. De hecho, es ocasional. Esto quiere decir que existe un gran porcentaje de la población que no está acostumbrada a ver la nieve y, por lo tanto, tampoco estamos habituados a circular con un coche en nieve.

Y conducir con nieve requiere experiencia. Recordamos en este sentido que cuando nieva los principales expertos recomiendan evitar las pendientes, circular por los lugares más planos posibles, por las carreteras con mayor afluencia y mayor número de carriles, siempre intentando ir en marchas largas y con una distancia de seguridad más prudente, a una velocidad reducida y evitando maniobras y frenadas bruscas.

Personas poniendo unas cadenas al coche. Europa Press

La mayoría de los españoles no sabe poner unas cadenas

Es otro de los grandes problemas que tenemos en España. Se trata del poco conocimiento que tenemos a la hora de poner unas cadenas al vehículo. Al menos esto es lo que señala la compañía de renting Alphabet, perteneciente a BMW. Según esta empresa, el 67% de los conductores españoles no sabe poner unas cadenas a su coche. Este porcentaje es todavía superior en ciudades como Toledo (donde el 69% desconoce cómo ponerlas), Madrid (72%), Badajoz (77%), Sevilla (81%)…

Estas conclusiones prácticamente se repiten en otro estudio del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) que señala que el 70% de los españoles no ha colocado unas cadenas en su vida. Asimismo, el RACC también hace hincapié en que este porcentaje todavía es mayor en las mujeres (88% no las ha puesto nunca) y los jóvenes de entre los 18 y 25 años que tampoco lo han hecho en un 76%.

Símbolos con tres picos y M+S de neumáticos de invierno, nieve y barro. Michelin

Solo el 3% de los españoles usa neumáticos de invierno

Es cierto que las cadenas pueden resultar engorrosas y difíciles de poner. Pero, sin embargo, para los neumáticos de invierno no hay pretexto. Sobre todo en aquellas zonas donde puede nevar entre los meses de octubre y marzo.

Estos neumáticos, que no son obligatorios en España, funcionan principalmente cuando la temperatura baja de los 7 grados y se caracterizan por ofrecer más adherencia y tracción en nieve. Además, también reducen la distancia de frenado. Tan bueno es su funcionamiento que los neumáticos de invierno sustituyen a las cadenas cuando estas son obligatorias, según la DGT.

En cuanto a cómo diferenciar los neumáticos de invierno, son aquellos que tienen grabado un símbolo de montaña de tres picos y un copo de nieve en su interior. También están los neumáticos M+S, que son cada vez más habituales y que significan (Mud + Snow, que significa Barro y Nieve). Estos neumáticos cuentan con un dibujo más profundo y tienen un mayor agarre.

No obstante, y pese al buen funcionamiento de los neumáticos de invierno, en España tienen solo un 3% de cuota de mercado, según señala la red de talleres Euromaster. En cuanto a la penetración en Europa de este tipo de ruedas es del 30%, más elevado que en España si bien no es predominante.

Los neumáticos de invierno son muy útiles en nevadas.

En Alemania los neumáticos de invierno son obligatorios

En este sentido, por ejemplo en países como Alemania es obligatorio llevar neumáticos de invierno en episodios de tiempo invernal. Además, en el caso de que se cumpla la normativa el conductor será sancionado y si, además, obstruye la vía por quedarse varado la sanción todavía es mayor.

Los neumáticos de invierno también son obligatorios en otros países como Bosnia, Estonia, Finlandia, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Macedonia, Austria, Rusia, Serbia, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa, entre otros.

Neumáticos con clavos. Michelin

En Suecia, Noruega y Finlandia llevan ruedas con clavos

Cuando la nieve deja paso al hielo, los neumáticos de invierno también pueden verse ineficaces. Por ello se pasa a los neumáticos con clavos, que solo están permitidos en algunos países como Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suecia…

Con estas ruedas el agarre es mucho mayor en hielo garantizando la movilidad con los vehículos en las condiciones más invernales.

Estas ruedas se caracterizan por tener un gran taco (una gran hendidura en el dibujo) y un elevado número de clavos (entre 60 y 120) que sobresalen cerca de 1,5 centímetros. Estos vehículos agarran más que los neumáticos de invierno si bien tienen un gran impacto sobre la carretera. Incluso conducir con ellos es también diferente por las vibraciones que provocan.

Imagen de una máquina quitanieves. Europa Press

Los españoles gastamos menos en el mantenimiento

Es otra de las razones que puede influir en que los coches queden varados en la nieve. Hablamos del estado de los neumáticos y, en general, del mantenimiento que realizamos a los vehículos.

En este sentido, según señala la red de talleres Eurotaller, los españoles estamos gastando un 5,5% menos del presupuesto familiar en mantener el vehículo. En concreto tenemos un presupuesto actual según la red de talleres EuroTaller de 582 euros por hogar al vehículo, lo que supone una caída del 5,5%.

Neumático de invierno.

En el país de los SUV, los neumáticos son los grandes olvidados

España es el país de los SUV. Se venden más todocaminos que coches convencionales. En principio, los SUV están más predestinados a circular con nieve. Sobre todo en aquellas versiones con tracción 4x4 y una mayor altura libre al suelo.

Sin embargo, en los países nórdicos saben que no es tan importante el hecho de tener tracción 4x4, sino más bien unos buenos neumáticos. Por ello, el mantenimiento de los neumáticos es fundamental y en España los neumáticos son de los grandes olvidados.

Recordamos en este sentido que hay que revisar continuamente la presión (al menos una vez al mes), comprobar la fecha de caducidad y comprobar el dibujo del mismo con una profundidad mínima de 1,6 milímetros, si bien lo más recomendable es que no baje de 3 milímetros.

Según nos recuerdan desde Eurotaller "para comprobar la profundidad se puede hacer con un medidor de profundidad o con el popular truco de la moneda de un euro: introducir una moneda de 1 euro en los huecos, si la parte dorada queda cubierta, con una profundidad mínima de 3 mm, la adherencia será correcta".

Los coches detenidos también sufren. Europa Press

El confinamiento no ha ayudado

El confinamiento por el coronavirus no ha ayudado. Entre otras cosas porque la "no movilidad" que ha surgido en los meses más duros de la pandemia induce erróneamente al conductor a pensar que su vehículo no sufre desgaste alguno, cuando en realidad parte de los elementos del coche sí se desgastan incluso estando aparcados 'sine die', especialmente los que están hechos de caucho, como los neumáticos y la correa de la distribución.

Una persona esquiando en el centro de Madrid. Europa Press

Ante la gran nevada poco se puede hacer

Podríamos hablar también de un mayor número de máquinas quitanieves, de que los usuarios fueran más preparados con algunos elementos en el coche como palas para limpiar las zonas más peligrosas… pero sin duda también hay que dejar claro que ante grandes nevadas como esta poco se puede hacer.

Lo mejor es reducir la movilidad al máximo y que solo se desplacen aquellos vehículos preparados y aptos para circular en estas condiciones y con experiencia por parte de los conductores. El resto, lo mejor es quedarse en casa… Y cuidado con la semana que viene porque después de la nieve viene el hielo y esto es todavía más peligroso.