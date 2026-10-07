Mercedes Milá, Chenoa, Soraya Arnelas y Jaime Cantizano rinden homenaje a las estrellas de cuatro patas

"Estamos aquí para reconocer el valor de nuestros animales y de quienes hacen mejor sus vidas y se ocupan de contarlo", afirma Roberto Brasero. Un año más el presentador dejó su afición por hablar del tiempo meteorológico, para contar historias de lealtad, superación y protagonismo.

"Son perros que inspiran, rescatan y que nos han cambiado la vida. Ellos se merecen un reconocimiento. Estos son los Celebrity Pets Awards". A su lado, le acompaña una persona que comparte su vida con seis perros y que, cada vez que puede, lo cuenta.

"Soy madre de familia numerosa, aprendo todo de ellos", Mónica Cruz sonríe mientras cuenta la ilusión de haber encontrado una familia multiespecie. "Esta gala es para mirar a nuestros animales con los ojos que realmente se merecen".

La II Gala de los Celebrity Pets Awards convirtió anoche La Masía de José Luis, en Madrid, en un escenario cargado de emoción, donde se vivieron historias de entrega, solidaridad y vínculos inseparables de figuras como Mercedes Milá, Chenoa, Soraya Arnelas y Jaime Cantizano, entre otros.

"El bienestar animal es una responsabilidad compartida. Hablar de esto es conversar sobre la sociedad que queremos construir", concluye Mónica Cruz. Que la gala comience.

Héroes de cuatro patas

El Premio Hero by Rowenta fue para Dogtor Animal, una entidad especializada en intervenciones asistidas con animales en el ámbito de la salud, la justicia y la educación.

Roberto Brasero presentando los Celebrity Pets Awards II. Sidebyside

El jurado reconoció especialmente su labor acompañando a menores en juzgados y hospitales, con proyectos emblemáticos como 'Huellas de Colores' en la UCI Pediátrica del Hospital 12 de Octubre.

Durante la entrega, Vanessa Carral, acompañada por el perro de terapia Kiss, recordó que estos animales han reconfortado a más de 1.500 niños y adolescentes hospitalizados, y destacó la ampliación de sus programas a mujeres supervivientes de violencia de género.

"Un animal no puede hacer desaparecer el dolor, la tristeza o el miedo, pero puede hacer que nos sintamos seguros", afirmó Carral, antes de cerrar con una frase que resume su labor: "El vínculo con un animal es el camino más corto al alma de las personas; porque, a veces, un lugar seguro tiene cuatro patas".

El Premio Lealtad recayó en Mercedes Milá, que subió al escenario junto a Scott, el perro que llegó a su vida tras la pérdida de su madre y con quien mantiene una relación que ella define como una auténtica "simbiosis".

La periodista destacó todo lo que ha aprendido a su lado —desde la paciencia y el respeto hasta el sentido más profundo de la lealtad— y aprovechó el altavoz para reivindicar el bienestar animal, exigir firmeza contra el maltrato y animar a la adopción responsable.

Tecnología al servicio de todos

El Premio Innovación reconoció a Guillermo Gauna-Vivas. Este ingeniero madrileño ha recorrido el mundo con una impresora 3D a cuestas para fabricar prótesis gratuitas a personas amputadas en más de 70 países.

En sus ratos libres, ha hecho extensiva esta labor a perros y gatos que han perdido alguna extremidad. Durante su intervención, defendió el potencial transformador de la tecnología y abogó por seguir impulsando soluciones accesibles y colaborativas para quien más lo necesita.

El Premio Inseparables celebró la complicidad y el vínculo vital entregando el galardón a Jaime Cantizano, presentador de Por fin en Onda Cero, que compartió el reconocimiento con Duna, una de sus dos compañeras caninas.

El periodista recordó cómo la llegada de Duna coincidió con el nacimiento de su hijo, permitiéndole descubrir una conexión emocional única entre ambos: "Un niño va a crecer y va a ser mejor persona, sin duda, si lo hace con la compañía de un perro".

Animalismo de kilómetro cero

El Premio Pet Influencer distinguió a Javier Otero, que pasó de mariscador a convertirse en una voz de referencia en fauna y cetrería, reuniendo a un millón y medio de seguidores en Instagram bajo el lema "que la vida te trate como tratas a los animales".

Lejos de centrarse en las cifras, Otero quiso poner el foco en quienes ayudan a los animales en el día a día sin focos ni redes sociales: "Este es el verdadero ejemplo del animalismo de kilómetro cero: pequeños gestos cercanos que generan grandes cambios".

El Premio Ciencia reconoció a Guadalupe Miró, catedrática de Sanidad Animal de la UCM y responsable de la Consulta de Patología Infecciosa y Parasitaria del Hospital Clínico Veterinario de Madrid. La investigadora es un referente mundial hasta el punto de que una nueva especie de parásito, Theileria lupei, fue bautizada en su honor en Australia.

Mercedes Milá en los Celebrity Pets Awards. Sidebyside

"Avanzar en el conocimiento es avanzar en la calidad de vida de todos los animales y las personas", señaló al recoger este nuevo reconocimiento, que ahora lleva también la firma de Celebrity Pets.

Rescatados para sanar

El Premio Solidaridad fue para Soraya Arnelas, una artista que ha volcado su visibilidad pública en la adopción animal. La cantante acudió junto a sus perros rescatados, Bowie y Tilda —uno recogido a la salida de un concierto y otra en una protectora—, y su gato Valentino.

Arnelas confesó durante su intervención que "nuestras mascotas nos hacen mejores personas" y lanzó un emotivo alegato en favor de dar segundas oportunidades a los animales abandonados.

El Premio Divulgación recayó en Alba Ciordia, fundadora de The Doog Life, autora y creadora de una comunidad de casi 900.000 seguidores junto a sus golden retriever, Claire y Briana. A través de sus contenidos, muestra el lado más emocional de la convivencia y visibiliza historias de superación.

Al recoger el galardón, Ciordia dedicó sus palabras a Briana, su perra con enfermedades autoinmunes que requiere cuidados constantes: "Me ha cambiado la vida en todos los sentidos, tanto a nivel personal como profesional. Me ha ayudado a encontrar mi propósito".

Dignificar la profesión veterinaria

El Premio Salud reconoció al veterinario, docente y divulgador Víctor Algra. El galardón puso en valor su compromiso con la salud animal y sirvió como altavoz para reivindicar el papel clave de su profesión.

"Avanzar en la salud de los animales es también avanzar en su calidad de vida y en la de las familias que conviven con ellos", señaló Algra.

Chenoa en los Celebrity Pets Awards. Sidebyside

Asimismo, pidió apoyos para modificar el Real Decreto 666/2023: "Nos está atando las manos. Los veterinarios llevamos mucho tiempo movilizándonos para intentar que los animales estén más tiempo con nosotros y tengan más calidad de vida".

Sanar heridas en el camino

El Premio Espíritu Deportivo distinguió al ciclista y creador de contenido José María López y a su perra Tala. Tras pedalear en 2025 por toda España en 29 días contra la leucemia infantil, la vida del deportista dio un vuelco al cruzar su camino con Tala, que hoy le acompaña en cada entrenamiento.

"Me ha cambiado la vida, he tenido que dejar muchas cosas, pero ha venido a sanar algunas heridas que tenía", confesó emocionado sobre el escenario.

El Premio Concienciación fue para Chenoa, cantante y presentadora de Dog House, un espacio que ha acercado al gran público las historias de adopción y segundas oportunidades. El galardón reconoció su capacidad para poner su altavoz mediático al servicio del respeto y el compromiso con los animales sin hogar.

"He tenido diferentes mascotas a lo largo de mi vida y cada una me ha dado una lección de conciencia y humedad. Los animales no distinguen quién eres ni qué haces. Simplemente te reciben y siempre con cariño", afirmó.

Un proyecto de vida nómada

El Premio Travel Pet distinguió a Roberto Sastre y a sus perros Cocaí y Chai. Lo que arrancó con dos encuentros fortuitos durante sus viajes por Bolivia e India terminó convirtiéndose en una filosofía de vida sobre ruedas que ha inspirado a miles de personas a viajar junto a sus compañeros de cuatro patas.

Emocionado, Sastre dedicó el galardón a las protectoras, voluntarios y profesionales que trabajan de forma incansable por el bienestar animal dentro y fuera de nuestras fronteras.

La gala culminó con el Premio Rescue, entregado al ERICAM (Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid), la UME (Unidad Militar de Emergencias) y los Bomberos de Madrid.

El galardón rindió tributo a los efectivos humanos y a sus compañeros caninos, cuyas unidades arriesgaron su vida para salvar personas tras el terremoto de Venezuela y durante los incendios del pasado verano en Madrid. Una prueba más de que, cuando se trata de salvar vidas, el trabajo en equipo también tiene cuatro patas.