Se busca a Luna, una perrita de 12 años robada por una mujer en Gijón: "Estamos rotas, nadie reconoce la cara de esa señora"

Carmen Díaz estaba paseando a Luna, cuando se dio cuenta de que se había quedado sin bolsitas higiénicas. Entró en un bazar para comprarlas, pero cuando salió Luna ya no estaba.

"El bazar llevaba un cartel de prohibido animales. Mi madre intentó entrar con ella en brazos, preguntó si podía meterla en el carrito de la compra, pero no la dejaron y no le quedó más remedio que dejarla en la puerta, en una especie de sobreportal", cuenta Raquel Álvarez en una entrevista con Mascotario.

La dejó allí y entró. Tardó lo que tardó en comprar las bolsas y cuando salió y se dio cuenta de que la perra no estaba, entró en pánico. Empieza a buscarla, ve que no aparece, la busca dentro de la tienda y les dice a los propietarios que necesita ver las cámaras porque alguien se la ha llevado.

"Le ponen el vídeo y efectivamente se ve cómo llega una señora. Iba con un perrito pequeño y dos bolsos. Mira a un lado, mira al otro, mira dentro de la tienda, se agacha, coge a mi Luna y se la lleva".

Así fue como el martes 22 de septiembre, a las 13 una perrita bichón maltés de pelo blanco desapareció en el barrio de La Calzada en Gijón. Llevaba un arnés violeta y azul con una chapa con su nombre y los números de teléfono a los que llamar.

La familia, destrozada, ha empapelado la ciudad y difundido masivamente el caso en redes sociales con la esperanza de obtener alguna pista fiable.

Luna

Como nos informó también la Policía Nacional, Raquel denunció su desaparición. Sin embargo, todavía no hay autor de los hechos, las investigaciones policiales siguen en pie.

Un enigma sin fin

El caso ha sorprendido por la frialdad y rapidez con la que actuó la mujer. A pesar de que las cámaras de seguridad registraron su rostro y sus movimientos con claridad, la identidad de la autora sigue siendo un enigma.

"Los propios policías me dicen que no se han encontrado nunca con un caso así. Hablando con uno de ellos, me decía que lleva 30 años trabajando, que estuvo en Madrid y en distintos sitios, y que en su vida ha visto algo así, ni la manera en la que se la lleva. Lo que más me está matando es que nadie reconozca la cara de esta señora", confiesa Raquel. El hecho de que el suceso ocurriera en ese barrio específico abre diversas hipótesis sobre el paradero y la procedencia de la sospechosa.

"La zona de La Calzada no es una zona de tránsito turístico. Es un barrio alejado del centro al que un turista no suele ir a pasear. Cerca de esa calle hay una zona donde aparcan caravanas y ahí sí tengo miedo. Fuimos a preguntar a la gente de las caravanas por si alguien cogió a Luna, la metió dentro y se fueron. Es lo que me parece más probable".

A la angustiosa incertidumbre de no saber dónde está su mascota, la familia ha tenido que sumar la crueldad de varias personas que han intentado aprovecharse de su dolor mediante falsos avisos y extorsiones.

Carmen y Luna, la perrita de 12 años que desapareció el Martes en Gijón. Raquel Álvarez.

"Nos han llamado de madrugada pidiéndonos 5.000 euros para devolvérnosla, puros intentos de estafa y engaños", lamenta la dueña.

El episodio más amargo ocurrió tras la llamada de un desconocido con acento asturiano que aseguró que su madre, supuestamente con demencia, se la había llevado por error.

"Me decía que no me pedía nada, solo devolverla, pero citándome en un lugar concreto sin dar la cara por miedo. Llegué al Molinón, donde habíamos quedado a las 21:15 horas, y no apareció nadie. Estuve casi una hora esperando y me fui rota entera por dentro", relata con profunda impotencia.

Una alerta nacional

Luna lleva más de 12 años con ellas. Está esterilizada y cuenta con su correspondiente microchip de identificación. Llegó a sus vidas para iluminar cada día, y hoy su ausencia se siente como un infierno.

Además de la labor policial en Gijón y Asturias, se ha activado una alerta en la red veterinaria nacional por si el animal fuese trasladado a alguna clínica o centro de atención.

Luna

"Con el número de chip de Luna tienen activada una alerta a nivel nacional en los veterinarios: si le leen el chip, salta una alarma inmediatamente. Dudo mucho que a mi perrina robada la lleven al veterinario, pero por si acaso está activado".

Ahora, desesperadas, están buscando cualquier pista sobre el paradero de Luna. Si tienes algún dato, has visto a la perrita o reconoces a la mujer que aparece en las imágenes, por favor contacta con urgencia a los teléfonos 683 24 48 65 / 628 51 14 67, o avisa inmediatamente a la policía de Gijón.