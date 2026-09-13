España da un paso histórico: reconoce por primera vez a los perros y gatos como vínculos significativos de las personas

España alcanza un hito sin precedentes en la valoración institucional del lazo entre los seres humanos y sus animales de compañía. Por primera vez, una directriz de alcance nacional sitúa a las mascotas como piezas clave del entramado social que preserva la salud emocional y relacional de la ciudadanía.

Esta transformación queda reflejada en el Marco Estratégico Estatal de las Soledades 2026-2030, respaldado por el Consejo de Ministros, un plan destinado a articular las decisiones gubernamentales para mitigar el aislamiento social, una problemática que ya repercute en uno de cada cinco ciudadanos del país.

El documento admite oficialmente que los animales de compañía constituyen nexos de profunda trascendencia en la rutina diaria y fomenta la creación de contextos donde estas uniones puedan preservarse bajo criterios de responsabilidad y respeto.

El lazo entre las personas y sus mascotas

"La consideración asignada a las mascotas supone un hito extraordinario para la comunidad académica volcada en el análisis y la divulgación de este nexo", señala Jaume Fatjó, al frente de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El especialista formó parte del órgano consultivo en calidad de experto, aportando el enfoque del vínculo humano-animal. "Representa el aval institucional a la labor de soporte y afecto que las mascotas brindan a lo largo de las distintas fases vitales".

Un enfoque renovado

El proyecto, abanderado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, propone una lectura actualizada del aislamiento desde un prisma transversal y de convivencia.

La estrategia supera la visión centrada únicamente en la tercera edad para abordar esta circunstancia como un fenómeno transversal que puede irrumpir en cualquier momento por causas diversas, como la ruptura de lazos afectivos, la fragilidad económica o las transiciones personales.

"Integrar la unión con las mascotas como sostén emocional encaja dentro de esta perspectiva relacional", subraya Fatjó. "Multitud de ciudadanos hallan en sus compañeros animales refugio, equilibrio psicológico y estructura diaria. Resulta prioritario que la red social y sanitaria salvaguarde esta unión".

La adaptación de la red pública

Las directrices del Marco Estratégico estipulan que ante coyunturas de fragilidad o transformación —como hospitalizaciones, traslados a centros de mayores, desahucios o situaciones de sin hogar— debe prevenirse la separación forzosa del animal, velando en todo momento por la protección de ambas partes.

Pese a ello, el texto advierte que las infraestructuras públicas todavía carecen de la preparación suficiente para absorber esta exigencia. Su progresiva implantación exigirá reestructurar dispositivos y prestaciones para evitar que la tenencia de un animal suponga una traba al tramitar ayudas o buscar cobijo.

Entre las actuaciones proyectadas destacan:

Favorecer la asistencia veterinaria y articular subsidios de alimentación en escenarios con riesgo de separación.

Habilitar alternativas habitacionales temporales que permitan la entrada de animales de compañía.

Configurar prestaciones sociales que evalúen de manera conjunta la calidad de vida de las personas y sus animales.

Una transformación estructural





El documento enfatiza asimismo la necesidad de que cualquier paso otorgue prioridad absoluta al bienestar animal. Valorar la aportación emocional de las mascotas exige equilibrar el beneficio personal con la certeza de que el animal dispone de la atención idónea.

Este paso institucional sienta las bases de un giro conceptual: los animales de compañía se despojan de la etiqueta de "complemento" afectivo para consolidarse como componentes esenciales de la estructura de soporte de millones de hogares.

En última instancia, se trata de una estrategia institucional que empieza a interpretar la realidad social y sus afectos más arraigados desde un enfoque auténticamente integrador.