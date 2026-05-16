Italia endurece las normas: 7 años de prisión para un hombre que abandonó a su perra de 3 meses, que murió atropellada

La madrugada en Aversa (Caserta, Italia) fue testigo de un acto de crueldad que, gracias a la tecnología y a la rapidez policial, no quedará impune.

Un hombre, cuya identidad ya está en manos de la Fiscalía de Nápoles Norte, decidió deshacerse de su cachorra de apenas tres meses dejándola a su suerte en mitad de la vía pública.

El final fue el más temido: el animal murió en una clínica veterinaria tras ser arrollado por un vehículo que no pudo esquivarlo.

La cámara que no parpadeó

El éxito de la investigación ha radicado en las imágenes de los sistemas de videovigilancia de la zona. En ellas se observa con claridad la secuencia: un coche se detiene, el conductor deposita al animal en el asfalto y huye del lugar a toda velocidad.

La Policía Provincial de Caserta, bajo la coordinación del coronel Biagio Chiariello, logró identificar el vehículo y al responsable en tiempo récord. Chiariello ha sido tajante al respecto, subrayando que la protección del bienestar animal es una «prioridad absoluta» en la región, con más de 320 controles realizados en lo que va de año.

Asociaciones como LNDC Animal Protection ya han anunciado que se presentarán como parte civil en el proceso, pidiendo una condena ejemplar que sirva de aviso: abandonar a un animal en la carretera ya no solo es una crueldad moral, sino un delito que puede arruinar la vida legal y profesional del infractor.

Siete años de prisión

Las consecuencias penales son duras y firmes. Tras las recientes modificaciones del Código de la Strada y el endurecimiento del Código Penal en Italia, abandonar a un animal ya no se salda únicamente con una multa económica.

Al haber provocado indirectamente la muerte del animal y puesto en riesgo la seguridad vial, el acusado se enfrenta a una condena que podría alcanzar los 7 años de reclusión.

Además, en un movimiento administrativo inmediato, la policía ha procedido a retirar la licencia de conducción al implicado, comunicando la medida al Prefecto de Caserta. Es una de las medidas estrella de la nueva ley: quien usa la carretera para abandonar a un ser vivo, pierde el derecho a circular por ella.

Tolerancia cero ante el abandono

Este suceso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los propietarios. Mientras colectivos animalistas exigen una condena máxima que sirva de precedente, las autoridades locales refuerzan el mensaje de que el abandono es un delito grave.

La pequeña cachorra, que no sobrevivió a pesar de los esfuerzos de los veterinarios y de la ciudadana que la auxilió tras el impacto, se ha convertido en el símbolo de una lucha legal que busca erradicar estas prácticas mediante el miedo al castigo penal y la vigilancia constante.