Enzo Rouband, veterinario: "Cuando tu perro te está olfateando es como si estuviese usando Instagram"

Los perros experimentan el mundo de una manera completamente distinta a la nuestra, y la clave de su percepción radica en su nariz.

El veterinario Enzo Roubaud, en un reciente vídeo, destaca la importancia de este comportamiento, comparando el acto de olfatear con uno de nuestros pasatiempos modernos favoritos: las redes sociales.

"Este es el reel que te compartiría tu perro si pudiera usar Instagram", señala el experto en el vídeo, haciendo un llamado directo a los dueños con una petición sencilla pero fundamental: "Por favor, deja que olfatee".

Una clave para la comunicación

Para los caninos, olfatear no es un simple pasatiempo, sino su forma principal de recibir información, siendo una actividad "tan importante como correr y jugar".

Dado que poseen una cantidad mucho mayor de receptores olfativos que los seres humanos, su percepción del entorno está completamente basada en los olores, lo que convierte al olfateo en una conducta clave para su comunicación.

El olfato es su manera de leer lo que ocurre a su alrededor, de identificar a otros perros, de saber quién pasó antes por la calle o incluso cómo nos sentimos.

Por esta razón, huelen pises de otros animales en los paseos o se entretienen minutos olfateando el mismo árbol. Para nosotros no tiene sentido, pero para ellos es un lugar lleno de información: quién pasó por ahí, si estaba nervioso o tranquilo.

Una actividad terapéutica

Además de ser una herramienta de supervivencia y comunicación, es una actividad terapéutica. El experto afirma que "hay mucha evidencia científica que hoy corrobora que olfatear es el equivalente a una fuente de placer y relajación para nuestros perros".

Por lo tanto, aconseja a los dueños que, al ver a su mascota con la nariz pegada al suelo en "modo rastreo", lo entiendan como su momento de "mirar reels" y lo dejen "scrolear un rato".

Finalmente, el vídeo concluye con una recomendación de salud esencial: para que los perros puedan disfrutar de esta "barra libre de internet olfativo" de manera segura, es indispensable mantenerlos protegidos contra parásitos internos y externos utilizando tratamientos preventivos.