500 millones de euros en servicios veterinarios para perros: los españoles priorizan la prevención y la alimentación

Un perro con una piedra en la boca. Cristina Villarino

La prevención se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del bienestar animal, y la alimentación juega un papel central en este cambio de paradigma. España refleja el creciente compromiso de las familias con la salud preventiva de sus mascotas.

"El gasto anual en servicios veterinarios para perros se acerca a los 500 millones de euros, y los investigadores, veterinarios y divulgadores especializados coinciden cada vez más en una idea: lo que los perros comen a diario influye de forma directa en su salud y en su calidad de vida a largo plazo", explica Albert Icart, cofundador y CEO de Kibus Petcare.

Promover la salud

El modelo tradicional, centrado en la intervención una vez aparece la enfermedad, está dando paso a un enfoque que pone la prevención y la alimentación equilibrada en el centro de la atención veterinaria.

En este contexto, gana relevancia el concepto de healthspan, que consiste en vivir más tiempo con buena salud y calidad de vida, más allá de simplemente alargar la esperanza de vida.

Aplicado al ámbito canino, este enfoque supone priorizar hábitos sostenidos en el tiempo —una dieta adecuada, el ejercicio regular y el seguimiento veterinario— como herramientas clave para prevenir enfermedades y favorecer un envejecimiento saludable.

La nutrición funcional

El interés por la nutrición funcional ha crecido tanto en el sector veterinario como entre los cuidadores de animales. Esta corriente se centra en incorporar a la dieta ingredientes con beneficios específicos para la salud, como probióticos, prebióticos, fibras funcionales o ácidos grasos, relacionados con el equilibrio digestivo, la inflamación y la respuesta inmunitaria.

La ciencia respalda esta tendencia. Revistas especializadas como Veterinary Sciences han publicado revisiones sobre el papel de los nutracéuticos en el bienestar de los animales de compañía.

Estas investigaciones señalan que el impacto de estos compuestos no es inmediato, sino acumulativo, y depende de la constancia y de una formulación adaptada a las necesidades de cada perro.

En paralelo, diversas líneas de investigación se centran en estudiar la microbiota intestinal y cómo determinados probióticos y prebióticos pueden influir en los procesos metabólicos y digestivos.

Aún en desarrollo, estos estudios subrayan una idea cada vez más compartida: la alimentación diaria actúa a largo plazo y sus efectos se van consolidando con el tiempo.

El factor decisivo

Más allá de los ingredientes concretos, los profesionales coinciden en que no existe una única dieta válida para todos. Factores como la edad, el nivel de actividad o la sensibilidad digestiva influyen directamente en los beneficios que una dieta puede ofrecer.

Por eso, la prevención basada en el healthspan apuesta por rutas alimentarias coherentes, sostenidas y personalizadas.

En esta línea es fundamental combinar nutrición, tecnología y constancia para facilitar rutinas adaptadas a cada perro.

"Cuando hablamos de prevención, casi todo depende de lo que se repite cada día. La alimentación es una de esas decisiones que, acumuladas en el tiempo, marcan una diferencia", asegura Icart.

Alimentar bien para vivir mejor

A medida que los cuidadores demandan información y criterios claros para ofrecer a sus mascotas una vida más saludable, la nutrición funcional se consolida como un punto de encuentro entre ciencia, prevención y nuevos hábitos de consumo.

En esta evolución, la comida diaria deja de verse solo como sustento: se convierte en una herramienta activa de bienestar, capaz de mejorar la calidad y la duración de la vida de los perros.