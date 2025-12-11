Cósima Ramírez, sobre cómo disciplinar a los animales: "Cada uno es un mundo de obediencias y desobediencias"

En este nuevo vídeo de Mascotario, Cósima habla de disciplina. "Es un componente fundamental para la vida tanto de mascotas como de humanos. Aun así, la mayoría de nosotros nos sentimos abrumados con el concepto".

La capacidad de un animal para ajustar su comportamiento a unas reglas claras es lo que llamamos disciplina. Es el conjunto de hábitos y comportamientos aprendidos que les permite vivir de forma ordenada, segura y respetuosa con las personas y con otros animales.

La palabra viene del latín y está emparentada con "discípulo", es decir, alumno o estudiante. No es meramente una cuestión de control, sino de entendimiento y aprendizaje mutuo.

La idea es que el animal entienda qué se espera de él y se sienta seguro siguiendo esas reglas. En este enfoque, la disciplina se construye a partir de la gestión del entorno, no mediante castigos duros ni el miedo.

La zanahoria y el palo

Según Cósima, existen tantas metodologías que uno no sabe por dónde empezar. Los refuerzos positivos que se pueden conseguir a través los cumplidos o las chuches, o por medio de técnicas disuasorias, como la retirada temporal de favores o premios.

Además, existen el castigo, la desensibilización, el contracondicionamiento, la redirección, la sustitución y el entrenamiento por clicker, aunque es un método ilegal al día de hoy. De hecho, mayoría de estas técnicas no son recomendadas porque no respetan al animal como ser vivo.

No se trata de forzar al animal a hacer lo que queremos con métodos violentos o agresivos. Se trata de que aprenda una manera de estar en el mundo, para convivir en paz con los humanos y con los otros animales.

Las diferencias individuales

Sin embargo, "cada uno es un mundo de obediencias y desobediencias y necesita una disciplina individualizada". No todos perciben el mundo, aprenden ni viven de la misma manera. Cada especie tiene un cuerpo distinto, un modo natural de relacionarse, un temperamento y una historia diferente.

Lo que es una buena educación para un perro no tiene sentido para un pez o una tortuga, donde la disciplina pasa por otras necesidades y por el cuidado del hábitat. El entorno, los primeros meses de vidas y el rol del animal influyen en las diferencias individuales.

La disciplina necesaria es la que permite a ese animal vivir seguro y equilibrado en ese contexto concreto, no es un estándar igual para todos. "¿Y vosotros, cómo disciplináis?", pregunta al final del vídeo. "Contadme vuestros trucos".