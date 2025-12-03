Manuel, veterinario, revela qué entienden los gatos cuando hablamos: "Reaccionan hasta en discursos de 15 o 20 palabras"

La pregunta es común entre los amantes de los felinos: ¿de verdad mi gato me entiende cuando le hablo?

Esta interrogante, que ha sido planteada en innumerables ocasiones, ronda constantemente la cabeza de cualquier dueño cuando su gato reacciona a lo que le dicen.

La mayoría de los dueños de gatos se sorprenden a sí mismos hablando con sus mascotas. Muchos notan que el gato les mira fijamente, lo que les hace sentir que son comprendidos.

Por esto, el veterinario Manuel Manzano explora las capacidades comunicativas de estos animales "extremadamente inteligentes". El propósito del análisis es explicar qué es exactamente lo que entiende un gato y ofrecer consejos prácticos para facilitar el diálogo con ellos.

La inteligencia felina

El experto subraya que el gato es un "animal extremadamente inteligente" y que "se sale un poquito de la media de la gran mayoría de animales". Esta inteligencia se manifiesta en su capacidad para fijarse intensamente en los humanos y en los gestos que estos tienen.

“Aunque el gato no entiende el lenguaje humano al completo, ni el mensaje de forma aislada e independiente, sí asocia”. Según el veterinario, lo que el gato realmente capta es la asociación entre los sonidos, los gestos, los movimientos y la gesticulación invisible (como la que se hace con los labios).

El mensaje que entienden no es el lenguaje completo, sino el tono y los gestos que los acompañan. Además, se ha demostrado que los gatos sí entienden su nombre.

Científicos de la Universidad de Sofía en Japón demostraron que, al someter a los gatos a discursos largos (de unas 15 a 20 palabras), estos distinguían y reaccionaban cuando oían su propio nombre.

Consejos para un diálogo efectivo

El veterinario enfatiza que esta capacidad de asociación puede ser aprovechada por los dueños para comunicarse mejor.

Llamada Reforzada: Si desea que el gato acuda, no solo debe llamarlo por su nombre, sino también agitar el bote de comida. El gato asociará el sonido característico con su nombre y acudirá mucho antes. Acercamiento Dirigido: Si busca que el gato se acerque y se quede junto a usted, repita su nombre y "tócate la parte del cuerpo que quieres donde el gato se acerque".

Con el tiempo, el gato asociará la señal, la llamada y la recompensa posterior (la clásica caricia). El experto concluye que, con paciencia, esta práctica dará la sensación de que de verdad se está hablando con el gato.