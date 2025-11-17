Elena Angeli, psicóloga de los gatos, revela el secreto para un ambiente sano: "No basta con fijar estantes al muro"

Los caminos para gatos son soluciones de mobiliario útiles para ofrecer al animal un ambiente enriquecedor que le permita moverse libremente. A través de ellos, los gatos pueden recorrer las paredes de nuestras casas y disfrutar también de las alturas.

Sin embargo, ¿qué características deben tener los caminos de pared para ser amados por nuestros gatos? Elena Angeli, educadora y psicóloga de los gatos, responde a esta pregunta en un vídeo de Instagram.

"No basta con fijar algún estante al muro para hacerlos felices", comenta. Estos recorridos tienen que ser funcionales y atractivos para los felinos.

Para que un camino sea considerado ideal, la educadora ofrece una serie de recomendaciones cruciales. "Como primera cosa, mi consejo es colocarlo en una habitación de la casa muy concurrida, donde también nosotros pasemos mucho tiempo".

Espacios seguros

Para fomentar su utilización, el animal necesita saber que son espacios seguros. La presencia de su tutor puede transmitirle con más facilidad esta seguridad. Además, es una manera para aprovechar un espacio común y pasar tiempo con tu gato.

El gato es un animal que pasa principalmente la mayoría de su tiempo solo. Permitirle que su camino esté en un ambiente compartido le ayudará a sentirse acompañado, aunque esté descubriendo en solitario.

Un recorrido nivelado

"El recorrido ideal debe contemplar múltiples niveles, tanto en sentido ascendente como descendente", afirma Elena. Esta estructura permitirá al gato mayor movimiento y mayor estímulo mental.

Además, como indica la educadora, es importante que los niveles estén espaciados entre ellos. "Esto permitirá al gato un sentido de desafío, pero al mismo tiempo de confort". No deben colocarse ni demasiado lejos, ni demasiado cerca.

El animal tiene que hacer un esfuerzo para llegar a ellos, pero sin que se creen situaciones peligrosas o demasiado complicadas. "Otro secreto es la elección de caminos de calidad artesanales estudiados con lógica y seguridad".

Una pista a obstáculos

Muchas empresas se dedican a crear soluciones de este tipo, que empujan el animal a moverse. No se trata solo de elegir una estructura básica con estantes, sino de asegurarse de que la altura y el espaciado de los niveles sean perfectos.

Una pista de obstáculos es la solución ideal para ofrecer equilibrio justo entre desafío emocionante y una zona de descanso segura, todo ubicado en el corazón del hogar donde la actividad humana es constante.