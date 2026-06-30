La cadena hotelera malagueña Fuerte Hoteles se alía con la multinacional Hilton en un megacomplejo en Cancún

Las claves

Las claves Generado con IA Fuerte Hoteles se asocia con Hilton para abrir el Amàre Cancún Adults Only All-Inclusive Resort, que formará parte de la línea Curio Collection. El resort, solo para adultos, abrirá el 31 de octubre y contará con 429 habitaciones y suites distribuidas en dos torres frente al mar. El complejo ofrecerá casi 1.000 m² para reuniones, tres piscinas al aire libre, nueve bares, nueve restaurantes y un spa. Fuerte Hoteles pasa de ser inversor a operador hotelero internacional tras vender activos en Jamaica y República Dominicana y apostar por este proyecto en Cancún.

La cadena hotelera malagueña Fuerte Hoteles tiene un gran hotel en Cancún, una de las zonas más turísticas de México, y va a ir de la mano de la multinacional Hilton.

La firma de la familia Luque es la propietaria del hotel Amàre Cancún Adults Only All-Inclusive Resort, Curio by Hilton. La empresa malagueña va a ser dueña y operadora de este complejo, y se apoyará en Hilton dentro de su línea Curio Collection.

Es un resort solo para adultos, siguiendo la línea de Amàre que Fuerte Hoteles ya tiene en Marbella, Ibiza y Sancti Petri (Cádiz). El de Cancún será abierto el 31 de octubre y estará en el porfolio de la cadena norteamericana, que tiene en el Caribe y en América Latina uno de sus mercados más importantes para el turismo estadounidense.

El hotel de Cancún tendrá 429 habitaciones y suites distribuidas en dos torres contiguas. Está frente al mar y a 24 kilómetros del aeropuerto de Cancún.

El establecimiento dispone además de casi 1.000 metros cuadrados para reuniones, tres piscinas al aire libre, 9 bares, 9 restaurantes o un spa.

Vista de una de las piscinas del hotel de Fuerte Hoteles en Cancún.

Fuerte Hoteles ya tuvo una fuerte presencia en el Caribe. Desde 2004, a través de su filial de desarrollo We Project, ha participado en el desarrollo de 6 proyectos hoteleros en Jamaica, México y República Dominicana, incluyendo Secrets St. James Montego Bay, Secrets Wild Orchid Montego Bay, Breathless Montego Bay, Breathless Cancún Soul Resort & Spa, Dreams Playa Esmeralda y Secrets Playa Esmeralda.

Vendió estos activos en Jamaica y República Dominicana y apostó con más fuerza por este proyecto en Cancún, llegando a ser el propietario único del complejo. Ahora pasa de ser un inversor hotelero a ser un operador hotelero a escala internacional.

“Aliarnos con Hilton marca un nuevo y emocionante capítulo para nosotros. Con Amàre Cancún, el primer hotel gestionado con nuestras propias marcas a nivel internacional, estamos presentando una experiencia distintiva de resort todo incluido solo para adultos en el destino, que combina el vibrante espíritu de México con un diseño sofisticado, una gastronomía excepcional y experiencias de bienestar inspiradas en el estilo de vida mediterráneo”, ha afirmado Javier Luque, CEO de Fuerte Hoteles.

“Esta firma refleja la fortaleza de la estrategia de crecimiento de Hilton en México y nuestro enfoque en expandirnos en destinos turísticos de alta demanda en toda la región”, ha indicado Pablo Maturana, vicepresidente de Desarrollo, Arquitectura, Diseño y Construcción para el Caribe y América Latina de Hilton.