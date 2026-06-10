El director del aeropuerto de Málaga tranquiliza sobre las obras, los plazos y el aumento de viajeros: "Llegaremos a tiempo"

Las claves

Las claves Generado con IA El aeropuerto de Málaga alcanzó 26,7 millones de pasajeros en 2023 y prevé superar los 27 millones este año, con una inversión de 1.500 millones para ampliar su capacidad a 36 millones. El director saliente, Pedro Bendala, asegura que las obras de ampliación llegarán a tiempo y que actualmente no existen problemas graves de capacidad ni de accesos terrestres. El acceso norte por carretera aún no tiene fecha de ejecución, pero no se considera un problema urgente ya que los accesos actuales están funcionando correctamente. Málaga continúa atrayendo nuevas rutas aéreas, especialmente con Europa del Este, y se espera consolidar más conexiones internacionales en el futuro.

El aeropuerto internacional de Málaga-Costa del Sol va como un tiro. Terminó el año pasado con 26,7 millones de pasajeros y en lo que va de año ha elevado un 7% su número de viajeros.

Tiene capacidad para albergar 30 millones de pasajeros -aunque realmente puede ser más en función de los aviones/hora y los días- y el gobierno ya anunció que invertirá 1.500 millones de euros para ampliar el aeropuerto y llegar a tener una capacidad de 36 millones de pasajeros.

Pedro Bendala es el director del aeropuerto desde julio de 2019 y este mes de julio dejará el cargo para ocupar un puesto de adjunto a la dirección de Planificación y Control Regulatorio de Aena. Su sustituto será el actual director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes.

Bendala ha sido uno de los grandes artífices del fuerte crecimiento del aeropuerto malagueño en los últimos años y tranquiliza a todo aquel que piensa que la inversión pueda llegar tarde y haya colapso en la instalación.

"Llegamos a tiempo y es razonable que lleguemos a tiempo. Primero porque hay capacidad. Los 30 millones es un número que dice el número de usuarios al año, pero no dice exactamente la capacidad. Lo que dice exactamente la capacidad de una infraestructura aeroportuaria es el número de pasajeros que pasan a la hora o el número de aeronaves que puede el aeropuerto aceptar a la hora", señala.

"Hay horas del día en el verano en que sí que estamos cerca de esa capacidad máxima horaria, pero estamos una o dos horas al día. Nosotros hablamos de picos y valles. Y hay otras 22 horas con valles con mucha capacidad todavía por ocupar. Cuando ocupemos toda esa capacidad y ya no hablemos de picos y valles sino de una meseta estarán las obras ya acabadas y estará disponible la nueva capacidad para volver a ampliar esa hora punta", añade Bendala.

El aún director del aeropuerto malagueño subraya que "hasta entonces no tenemos problema". Reconoce que "es cierto que si extrapoláramos los resultados post pandemia hemos tenido crecimientos muy fuertes de pasajeros". Pero también apunta que "los ciclos económicos no son eternos. El aeropuerto está en un ciclo muy bueno, pero es muy difícil que las tasas de crecimiento tan altas se mantengan a lo largo del tiempo".

Bendala cree que el aeropuerto seguirá incrementando el número de viajeros -este año se podrían superar los 27 millones-, aunque opina que habrá cierta "desaceleración", es decir, que se crecerá pero a un ritmo más lento.

"Yo creo que eso es razonable y bueno, porque cuando se crece a unas tasas muy fuertes se puede llegar a tener problemas funcionales. Hay que tener un crecimiento ordenado", afirma.

Bendala asegura que "con los escenarios que estamos trabajando nos da tiempo a llegar con las obras que vamos a lanzar cuando acabemos los proyectos. Y cuando lleguemos y haga falta por demanda, abriremos las nuevas ampliaciones en el aeropuerto de Málaga. La habilidad que tiene Aena es acertar en el momento, ni adelantarse ni atrasarse".

El director del aeropuerto subraya que en los próximos cinco años, dentro del Plan Dora, "vamos a hacer una parte importante de las inversiones" aunque también habrá en los años posteriores.

Acceso norte y nuevas rutas

Se lleva años hablando del acceso norte por carretera al aeropuerto de Málaga, una infraestructura que aún no está hecha y de la que no hay plazos.

Bendala cree que, por ahora, no hay motivo de preocupación por este tema. "Ahora mismo no tenemos un problema de accesibilidad terrestre y no se colapsan los accesos. La parte de AENA está ejecutada desde hace tiempo. El Ministerio ya tiene en marcha los proyectos y queda ejecutar la obra. Cuando la ejecute se conectará y será otro acceso más, pero no tenemos un problema grave que resolver ahora mismo. Cuando llegue será estupendo, pero hasta entonces tampoco tenemos una especial dificultad", señala.

Por otra parte, el director subraya que Málaga sigue despertando mucho interés entre las líneas aéreas y destaca el aumento de rutas con Europa del Este. De cara a futuras conexiones directas con China o Latinoamérica, Bendala opina que todo llegará, pero que antes es fundamental que haya conexiones muy consolidadas con los hubs de Madrid y Barcelona.

Estas declaraciones forman parte de una entrevista mucho más amplia que ha concedido Pedro Bendala a EL ESPAÑOL de Málaga con motivo de su despedida y que será publicada íntegramente este próximo domingo en nuestra sección A título personal.