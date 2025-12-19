La cadena Catalonia compra el hotel Molina Lario en Málaga: suma tres en solo dos años

Las claves nuevo Generado con IA La cadena Catalonia ha adquirido el hotel Molina Lario de Málaga, uno de los más emblemáticos de la ciudad, que pasará a llamarse Catalonia Molina Lario. La operación incluye también la compra de otro hotel de la cadena Gallery en Barcelona, ambos adquiridos a Meridia, el anterior propietario. Con esta adquisición, Catalonia suma su tercer hotel en Málaga en solo dos años, reforzando su apuesta por este destino. Catalonia Hotels & Resorts cuenta con 82 hoteles en más de 25 destinos y planea seguir expandiéndose, incluyendo la apertura de un nuevo hotel en Zanzíbar en 2026.

La compraventa de hoteles está siempre que echa humo y este viernes se ha conocido una noticia de alcance. La cadena Catalonia ha anunciado que ha adquirido el hotel Molina Lario de Málaga, uno de los emblemáticos de la capital.

El hotel, de 4 estrellas y 103 habitaciones, pasará a llamarse Catalonia Molina Lario. No ha sido precisado el importe, pero sí este acuerdo con Meridia, el anterior propietario.

De hecho, esta operación es doble porque Catalonia le ha comprado a Meridia este hotel en Málaga y otro de la cadena Gallery en Barcelona.

La cadena está apostando fuerte por Málaga, sumando su tercer establecimiento en apenas dos años tras las aperturas de Catalonia Málaga y Catalonia Puerta del Mar.

“La compra de estos dos hoteles se alinea con el nuevo plan estratégico de Catalonia. Son establecimientos de gran calidad, referentes en sus ciudades y con una excelente valoración de los clientes, cuya integración fortalece nuestro modelo y la expansión de la compañía. Esta operación refuerza la estrategia de crecimiento sostenible de la cadena en dos destinos clave del mercado nacional", ha asegurado en un comunicado de prensa Manuel Valenzuela, director general de Negocio de la cadena.

Una de las habitaciones del Catalonia Molina Lario.