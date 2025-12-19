La cadena Catalonia compra el hotel Molina Lario en Málaga: suma tres en solo dos años
El establecimiento, de 4 estrellas y situado en pleno centro, se llamará ahora Catalonia Molina Lario.
Las claves
La cadena Catalonia ha adquirido el hotel Molina Lario de Málaga, uno de los más emblemáticos de la ciudad, que pasará a llamarse Catalonia Molina Lario.
La operación incluye también la compra de otro hotel de la cadena Gallery en Barcelona, ambos adquiridos a Meridia, el anterior propietario.
Con esta adquisición, Catalonia suma su tercer hotel en Málaga en solo dos años, reforzando su apuesta por este destino.
Catalonia Hotels & Resorts cuenta con 82 hoteles en más de 25 destinos y planea seguir expandiéndose, incluyendo la apertura de un nuevo hotel en Zanzíbar en 2026.
La compraventa de hoteles está siempre que echa humo y este viernes se ha conocido una noticia de alcance. La cadena Catalonia ha anunciado que ha adquirido el hotel Molina Lario de Málaga, uno de los emblemáticos de la capital.
El hotel, de 4 estrellas y 103 habitaciones, pasará a llamarse Catalonia Molina Lario. No ha sido precisado el importe, pero sí este acuerdo con Meridia, el anterior propietario.
De hecho, esta operación es doble porque Catalonia le ha comprado a Meridia este hotel en Málaga y otro de la cadena Gallery en Barcelona.
La cadena está apostando fuerte por Málaga, sumando su tercer establecimiento en apenas dos años tras las aperturas de Catalonia Málaga y Catalonia Puerta del Mar.
Catalonia Hotels & Resorts es una cadena hotelera con más de 40 años de experiencia. Cuenta con 82 hoteles y resorts en más de 25 destinos en todo el mundo. Tiene una fuerte presencia en España y en varias ciudades europeas. La parte vacacional se compone por 10 resorts en el Caribe (1 en Jamaica, 4 en República Dominicana y 5 en México) y hoteles en Canarias, Mallorca, Menorca e Ibiza. En 2026 abrirá uno en Zanzíbar.
"Reafirmamos la apuesta por el crecimiento sólido y sostenible con la adquisición de estos dos nuevos hoteles, reforzando nuestro liderazgo en España y proyectando la presencia global. Nuestra estrategia patrimonialista, basada en la compra de activos y operaciones de alquiler, nos permite avanzar con solidez en mercados clave y seguir explorando destinos internacionales como África y el Índico. Crecemos con visión a largo plazo, creando valor y consolidando nuestra posición como referente del sector”, ha añadido Federico Holzmann, Global Head of Real Estate.