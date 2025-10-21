Renovarán por completo el Parador de Nerja: 2 años cerrado por las obras y 30 millones de inversión

La presidenta de Paradores junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, entre otros, en el Parador de Nerja.

El Parador de Nerja inicia una profunda remodelación con un presupuesto próximo a los 30 millones de euros. Las obras, que se prolongarán alrededor de dos años, coinciden con los 60 años de historia del alojamiento.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha presentado este martes el proyecto junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, y el alcalde, José Alberto Armijo.

La ministra ha detallado que la actuación modernizará completamente instalaciones, habitaciones, zonas comunes, jardines y aparcamientos.

Los trabajos incluirán la renovación total de infraestructuras eléctricas, térmicas y de saneamiento, además de un rediseño integral de la decoración interior, con una partida de dos millones.

Raquel Sánchez en la presentación del proyecto.

El plan contempla medidas de eficiencia energética, como paneles solares, aislamiento reforzado o sistemas de aerotermia, con el objetivo de reducir un 50% el gasto en climatización y agua caliente, disminuyendo la huella de carbono en más de cien toneladas anuales.

La actuación prevé también mejoras sustanciales en accesibilidad, con recorridos adaptados, ascensores nuevos y baños funcionales, para garantizar el acceso universal a todos los espacios.

Sánchez ha subrayado que esta inversión no solo actualizará el edificio, sino que impulsará la economía local mediante la creación de empleo y la contratación de empresas de la zona.

“El Parador de Nerja es uno de los más relevantes de toda nuestra Red, no solo por la afluencia de visitantes, sino porque figura entre los diez con mayor volumen de facturación. Por ello, renovarlo también es una decisión estratégica que refuerza nuestro compromiso con el turismo sostenible, con la innovación y con el desarrollo local”, ha dicho la presidenta de Paradores.

El cierre temporal del Parador permitirá acometer una renovación integral dentro del plan estratégico que Paradores desarrolla rumbo a su centenario en 2028. Más de la mitad de la red hotelera se reformará gracias a una inversión global que supera los 250 millones de euros.