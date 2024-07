La Academia de Hospitality del DCT de Abu Dhabi y Les Roches abrirá sus puertas en septiembre

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) y Les Roches Global Hospitality han dado a conocer la ubicación de la próxima Abu Dhabi Hospitality Academy - Les Roches, que se inaugurará en la Ciudad Deportiva de Zayed (Zayed Sports City) en septiembre de 2024. La nueva e innovadora institución educativa se ubicará en un edificio histórico que combina a la perfección tradición y modernidad, creando un ambiente dinámico que complementa la riqueza histórica del espacio y sienta las bases para un viaje de aprendizaje inspirador.

La Ciudad Deportiva de Zayed, popular destino de eventos deportivos, se ha convertido en un punto neurálgico de un creciente número de experiencias relacionadas con el estilo de vida, el entretenimiento y la comunidad. La llegada de la Abu Dhabi Hospitality Academy - Les Roches al distrito contribuirá al desarrollo cultural de la zona.

El campus inaugural de Les Roches Global Hospitality en la región se basa en su legado que se remonta a su creación en Suiza en 1954, ocupando el quinto lugar a nivel mundial en gestión del hospitality (QS World University Rankings by Subject, 2024). La academia, situada estratégicamente en el corazón de Abu Dhabi, pretende atraer al sector a talentos tanto nacionales de los EAU como del resto del mundo.

El sector del hospitality en el Emirato está experimentando un crecimiento exponencial, lo que consolida la posición de Abu Dhabi como uno de los principales destinos turísticos del mundo. En 2023, el sector turístico de Abu Dhabi experimentó un notable aumento, recibiendo a casi 24 millones de visitantes. El aumento del 27% en huéspedes de hoteles y del 54% en huéspedes internacionales impulsó la economía con una contribución aproximada de 49.000 millones de AED al PIB de los EAU.

HE Saood Abdulaziz Al Hosani, Subsecretario del DCT Abu Dhabi, ha declarado que "la mejora del panorama del hospitality de Abu Dhabi es un pilar fundamental de nuestra hoja de ruta para el crecimiento futuro. Con nuestra Estrategia de Turismo 2030, que ha fijado ambiciosos objetivos para aumentar las visitas al emirato, pretendemos elevar aún más la mundialmente conocida oferta hotelera de Abu Dhabi y garantizar su amplio atractivo para viajeros de todo el mundo. El desarrollo del sector y del talento en hospitality es crucial para estas ambiciones. El innovador plan de estudios de la Abu Dhabi Hospitality Academy - Les Roches garantizará al sector el acceso a un flujo constante de talentos locales y a una mejora de la experiencia, lo que permitirá un ecosistema hotelero sostenible."

Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches Global Hospitality, ha añadido que “estamos entusiasmados con este nuevo paso adelante para este ambicioso proyecto, que llevará nuestro legado de excelencia en educación en hospitality al corazón de los EAU. Nuestra misión es preparar a los estudiantes para prosperar en un sector hotelero preparado para el futuro, auténtico y exclusivamente emiratí".

La institución ofrecerá inicialmente una licenciatura e introducirá dos másteres en 2025. Estos programas combinarán la enseñanza tradicional del hospitality con cursos especializados centrados en los emiratos para ofrecer una formación personalizada a los estudiantes. Los alumnos de grado se iniciarán en la hotlería emiratí en su primer semestre a través de cursos como ‘Hospitality Discovery Experience in the Emirates’, ‘Emirati Hospitality Culture’ y ‘Emirati Cuisine and Pastry’.

La recién nombrada Directora General, Georgette Davey, ha comentado que "la Abu Dhabi Hospitality Academy - Les Roches formará y preparará a la próxima generación de líderes del sector que defiendan los valores y la autenticidad del hospitality emiratí. Nos sentimos muy honrados de formar parte de este viaje único y contribuir a formar los talentos del mañana para el país".