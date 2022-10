Nerja, Torremolinos y Málaga capital: los tres destinos más demandados para el puente de los santos

Para los afortunados que descansan el lunes 31 de octubre -entre ellos los profesores porque este año no es día lectivo- les viene por delante un magnífico puente de cuatro días con motivo de la festividad de Todos los Santos el martes 1 de noviembre. Son días de sobra para una mini escapada y en la provincia de Málaga los tres destinos más demandados están siendo Nerja, Torremolinos y Málaga capital.

Así lo aseguran desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que señalan que la ocupación hotelera en Nerja estos días será del 89,3%, en Torremolinos del 81,3% y en Málaga capital del 75,5%. En Benalmádena estarán en un 73%, en Marbella en torno al 60% y en Fuengirola en el 54%.

En el conjunto de la provincia, los hoteleros prevén una ocupación media del 69,6%. Son siete puntos por encima de la obtenida en 2021, aunque también hay que recordar que el año pasado el festivo cayó en lunes, por lo que no hubo puente como tal. En 2019, el 1 de noviembre fue viernes, de forma que se generó un fin de semana largo. No obstante, en ese año antes de la pandemia la ocupación hotelera fue del 81,5%. No había Covid, ni guerra, ni una inflación tan alta...

Datos de octubre y previsión para el invierno

El mes de octubre ha sido mejor de lo esperado para el sector hotelero malagueño, superando incluso los registros alcanzados en 2019 con una ocupación media del 81,7%. José Luque, presidente de Aehcos, ha indicado que se ha debido a que "hemos tenido un clima estupendo y eso ha influido en la demanda de nuestro destino". De nuevo Nerja, Torremolinos y Málaga capital han sido los lugares preferidos por los clientes.

Para noviembre se espera una ocupación del 56%, siete puntos menos que en 2019, con Málaga capital, Nerja, Marbella y Fuengirola como destinos más buscados para hacer reservas. En diciembre, un mes familiar por excelencia, la ocupación estimada es del 47% frente al 55% de 2019.

"Los datos del último trimestre del año son esperanzadores en cuanto a ocupación, pero aún preocupan asuntos económicos derivados del conflicto geopolítico y que han tenido su incidencia en este puente como son la inflación, la subida de los tipos de interés, el incremento de los costes energéticos, y la subida de precios de las materias primas. Todas estas cuestiones impactan de forma directa en la demanda de viajes y en la economía de las familias, afectando directamente a la rentabilidad de los establecimientos", ha dicho Luque.

