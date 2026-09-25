Nuevo reconocimiento para Quirónsalud Málaga: Ginecología mantiene el nivel Óptimo hasta 2029

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Las claves Generado con IA El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga mantiene el nivel Óptimo de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía hasta abril de 2029. La renovación de la certificación reconoce la capacidad del equipo para mantener altos estándares de calidad, seguridad y mejora continua en la atención a la mujer. El hospital destaca por ofrecer atención integral y personalizada, con protocolos basados en la evidencia científica y una coordinación eficiente entre profesionales. Quirónsalud Málaga fue el primer hospital en obtener la Certificación de Calidad nivel Excelente de la ACSA, reforzando su apuesta por la excelencia en la atención sanitaria.

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga seguirá contando con el nivel Óptimo de certificación de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) hasta abril de 2029.

El centro malagueño ha superado satisfactoriamente la nueva evaluación de seguimiento realizada por este organismo, que ha ratificado el reconocimiento obtenido por primera vez en abril de 2024.

La revisión realizada por la ACSA ha permitido comprobar que el servicio mantiene los estándares exigidos desde que logró la certificación hace dos años y medio. Tras analizar su evolución y funcionamiento, el Comité de Certificación ha acordado conservar el nivel Óptimo, prolongando así su vigencia durante los próximos años.

Quirónsalud Málaga ha señalado en un comunicado que la renovación supone un nuevo respaldo a la calidad del trabajo desarrollado por el equipo de Ginecología y Obstetricia y a su capacidad para mantener en el tiempo una cultura de calidad, seguridad y mejora continua como elementos transversales de la atención a la mujer.

Así, el doctor jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, Rodrigo Orozco, ha destacado que renovar esta certificación tiene "un valor especial" porque "no reconoce únicamente haber alcanzado unos determinados estándares de calidad, sino nuestra capacidad para mantenerlos en el tiempo y continuar mejorando".

"Es el resultado del trabajo diario de todo el equipo y de nuestro compromiso por ofrecer a cada mujer una atención segura, coordinada, personalizada y basada en la mejor práctica clínica", ha subrayado.

El modelo de certificación de la ACSA evalúa la calidad de los servicios sanitarios desde una perspectiva integral, contemplando aspectos relacionados con los procesos clínicos, la seguridad, la relación con el paciente y la gestión integral de las organizaciones sanitarias.

Para el doctor Orozco, "la calidad no es un objetivo que se alcanza en un momento determinado, sino una forma de trabajar. Supone revisar nuestros procesos, medir resultados, identificar oportunidades de mejora e incorporarlas a nuestra práctica diaria, siempre con la paciente en el centro".

El Servicio de Ginecología y Obstetricia ofrece una atención integral a la mujer en sus diferentes etapas vitales, desde la prevención y el seguimiento ginecológico hasta la atención al embarazo y al parto, así como el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías ginecológicas, bajo un modelo basado en la especialización, la coordinación entre profesionales y la continuidad asistencial.

La renovación de esta certificación se enmarca en la estrategia global de calidad del Hospital Quirónsalud Málaga, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer hospital con Certificación de Calidad nivel Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, el máximo reconocimiento contemplado por este organismo.

El nivel Excelente acredita el cumplimiento de los estándares más exigentes en ámbitos como seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, derechos del paciente, continuidad asistencial, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización de la atención sanitaria.

La suma de ambas acreditaciones refuerza un modelo en el que la calidad se entiende como un proceso permanente de mejora y no únicamente como la consecución de una certificación.

El esfuerzo conjunto de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo fue precisamente uno de los elementos que permitió al Hospital superar los estándares exigidos para alcanzar la categoría Excelente.

Para las pacientes, este modelo se traduce en protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, una atención personalizada y centrada en su experiencia, circuitos asistenciales seguros, eficientes y coordinados y una apuesta permanente por la mejora en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

Por tanto, con la renovación del nivel Óptimo del Servicio de Ginecología y Obstetricia hasta abril de 2029, el Hospital Quirónsalud Málaga suma así un nuevo respaldo externo a su apuesta por ofrecer una asistencia sanitaria segura, de calidad y centrada en las necesidades de cada paciente.