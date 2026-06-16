Vithas Málaga estrena una unidad pionera para detectar enfermedades hereditarias con medicina genética de precisión

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Vithas Málaga ha inaugurado una Unidad de Asesoramiento Genético y Genómica de Precisión, pionera en la región. La nueva unidad está dirigida a pacientes con sospecha de enfermedades hereditarias, enfermedades raras, o que requieran evaluación genética. El servicio ofrece una valoración personalizada y especializada, orientada a la prevención, diagnóstico y seguimiento según el perfil genético de cada paciente. El doctor Antonio Souvirón lidera la unidad, que integra la medicina de precisión para mejorar la eficacia de los tratamientos y evitar reacciones adversas.

Hospital Vithas Málaga incorpora una nueva Unidad de Asesoramiento Genético y Genómica de Precisión, un servicio pionero en la región que busca integrar la genética clínica en la práctica asistencial diaria.

Así lo han informado en un comunicado en el que han explicado que este servicio nace para dar respuesta a la creciente demanda de una medicina genética especializada y un diagnóstico de precisión.

Su objetivo principal, explican los expertos, es ofrecer una valoración especializada e individualizada a pacientes y familias con sospecha de enfermedades hereditarias o que requieran una evaluación genética en diversos contextos clínicos.

Este enfoque no solo se centra en el diagnóstico, sino que también impulsa una medicina personalizada, orientada a la toma de decisiones clínicas de prevención y al seguimiento de la evolución del paciente.

La Unidad está liderada por el doctor Antonio Souvirón Rodríguez, especialista en Análisis Clínicos y Medicina Familiar y Comunitaria con una gran experiencia en genética, esta unidad representa un avance significativo hacia una medicina más predictiva, preventiva y participativa, según han explicado desde el hospital en un comunicado.

El doctor Souvirón ha explicado que "la genética permite avanzar hacia una medicina más preventiva, personalizada y de precisión. Hoy en día, la medicina se basa en biomarcadores, y los genómicos son, sin duda, la base de esta nueva era. Nuestro objetivo es que cada paciente reciba la atención más adecuada a su perfil genético, evitando tratamientos ineficaces o reacciones adversas".

La Unidad de Asesoramiento Genético y Genómica de Precisión está dirigida a un amplio espectro de pacientes, incluyendo aquellos con antecedentes familiares de enfermedades hereditarias, enfermedades raras, alteraciones cardiológicas o neurológicas de posible base genética, y parejas que buscan asesoramiento reproductivo.

También se atenderá a pacientes que necesiten una interpretación clínica rigurosa de estudios genéticos, o una valoración individualizada del riesgo de enfermedad.

"En Vithas Málaga, estamos comprometidos con la vanguardia de la medicina. Con esta unidad, no solo diagnosticamos, sino que también acompañamos al paciente y a su familia en la comprensión de las implicaciones médicas de cada estudio genético, dentro de un contexto clínico riguroso y personalizado", ha añadido el doctor Souvirón.