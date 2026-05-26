Una experiencia inmersiva con simulación para especialistas: así es la nueva formación pediátrica de Quirónsalud

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Quirónsalud Málaga lanza una formación inmersiva en simulación clínica para residentes y jóvenes adjuntos en Pediatría y Neonatología. El programa incluye entrenamiento práctico, simulación clínica, ecografía aplicada y visitas a áreas estratégicas del hospital, con contacto directo con profesionales. La formación se divide en circuitos neonatal y pediátrico, abordando técnicas como ecografía pulmonar neonatal y análisis de casos clínicos realistas. Se han habilitado 15 plazas becadas para jóvenes pediatras interesados en formación avanzada en simulación clínica.

Entrenamiento en Abierto: primer paso hacia la simulación clínica real en Neonatología y Pediatría, dirigida a residentes y adjuntos jóvenes. Esta es la nueva iniciativa formativa que celebra el próximo 28 de mayo el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga

El programa ofrece una experiencia inmersiva basada en entrenamiento práctico, simulación clínica, ecografía aplicada, visitas a áreas estratégicas del hospital y contacto directo con profesionales en activo.

La actividad nace con un objetivo claro: “acercar a los futuros especialistas a la realidad asistencial diaria de una unidad de Pediatría y Neonatología moderna, permitiéndoles vivir desde dentro cómo se toman decisiones clínicas reales, cómo se trabaja en equipo y cómo se afrontan situaciones de alta complejidad clínica”, adelanta al doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga.

El pediatra comparte la idea de que muchos residentes terminan su formación con un enorme conocimiento teórico, pero con la sensación de que la Neonatología y Pediatría real empieza después, así que “queremos ayudarles en ese momento crítico de transición. No es sólo enseñar técnicas; es enseñar cómo se vive realmente la Pediatría y la Neonatología actuales”, apunta el doctor Baca.

El programa se divide en dos circuitos paralelos -neonatal y pediátrico- e incluye formación en ecografía pulmonar neonatal, ecografía gastrointestinal y renal, análisis de casos clínicos realistas y visitas guiadas a áreas estratégicas del servicio.

Entre los espacios que pueden conocer los participantes, destaca la unidad neonatal integrada madre-recién nacido, el área de atención urgente pediátrica, la hospitalización pediátrica especializada, los espacios de simulación clínica y las áreas de investigación del Hospital.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto será precisamente su filosofía docente; basada en una formación muy próxima a la realidad asistencial. “Ya no es teoría. Es la vida real. Lo que no entrenes aquí, lo tendrás que entrenar solo. Y, ante todo, somos clínicos, nuestra vocación requiere que estemos siempre actualizados, también en la práctica”.

El encuentro forma parte del itinerario formativo vinculado al próximo 13º Encuentro Neonatal Grupo Uncibay y Hospital Quirónsalud Málaga, que se celebrará en octubre de 2026 y contará con un seminario avanzado de simulación clínica neonatal y pediátrica.

El Grupo Pediátrico Uncibay, del que el doctor Manuel Baca es director, ha habilitado además 15 plazas becadas para facilitar el acceso de jóvenes pediatras interesados en iniciar formación avanzada en simulación clínica. Así, el equipo organizador facilita más información e inscripciones aquí: www.grupouncibay.es