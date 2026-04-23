El Hospital Vithas Xanit Internacional celebra su 20 aniversario con más de 250.000 intervenciones quirúrgicas

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Internacional celebra su 20 aniversario tras realizar más de 250.000 intervenciones quirúrgicas y superar el millón de atenciones en urgencias. El centro ha sido reconocido con la acreditación Joint Commission International, el sello de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y figura en el Top 20 del Monitor de Reputación Sanitaria. Para conmemorar el aniversario, el hospital organiza un acto institucional el 20 de mayo y diversas jornadas científicas, como una sobre cirugía cardiaca y el congreso Málaga Live 2026 sobre endoscopia avanzada. El hospital cuenta con más de 1.000 profesionales y mantiene su apuesta por la innovación, la calidad asistencial y la atención cercana a los pacientes.

El Hospital Vithas Xanit Internacional celebra su 20 aniversario consolidado como un referente en la sanidad española, tras dos décadas de actividad marcadas por el crecimiento asistencial, la innovación y la apuesta continua por la calidad. Esta trayectoria ha sido avalada por la acreditación de Joint Commission International (JCI), uno de los estándares más exigentes a nivel mundial en calidad y seguridad del paciente.

A ello se suma su posicionamiento en el Top 20 del ranking nacional del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud, donde el hospital ocupa el puesto 16 y se sitúa como el centro privado con mejor reputación de la provincia de Málaga.

Junto a estos reconocimientos, el hospital cuenta también con el sello de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ha sido galardonado en los Best Spanish Hospitals Awards y ha sido incluido en el ranking World’s Best Hospitals 2026, entre otras distinciones que avalan la calidad asistencial, la eficiencia y los resultados clínicos del centro.

A lo largo de estos veinte años, el complejo sanitario ha registrado más de un millón de atenciones en urgencias, ha superado los tres millones de consultas, ha llevado a cabo más de 250.000 intervenciones quirúrgicas y ha realizado más de un millón de pruebas diagnósticas. Estos datos reflejan la evolución y el crecimiento de un centro que cuenta actualmente con más de 1.000 profesionales y una amplia cartera de servicios, apoyada en tecnología avanzada y en unas instalaciones modernas y en constante actualización.

El director gerente del hospital, José Antonio Ródenas, ha destacado que este aniversario representa el esfuerzo colectivo de todo el equipo y la confianza de los pacientes que han elegido el centro durante estos años. En este sentido, ha subrayado que el hospital seguirá apostando por la innovación, la calidad asistencial y una atención cercana, con el objetivo de continuar siendo un referente sanitario.

Con motivo de este aniversario, el hospital celebrará un acto institucional el próximo 20 de mayo, a las 12.00 horas, en el salón de actos del centro. El evento reunirá a representantes del ámbito sanitario, social e institucional y servirá como punto de encuentro para repasar la trayectoria del hospital y los principales hitos alcanzados a lo largo de estas dos décadas de actividad.

Dentro del programa conmemorativo, el hospital ha organizado una jornada sobre cirugía cardiaca que tendrá lugar hoy, 23 de abril. La actividad, abierta tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía, comenzará a las 17.00 horas y permitirá revisar los principales avances y casos clínicos de esta especialidad.

El programa contará con la participación de referentes nacionales e internacionales en cirugía cardiaca, entre ellos el doctor Pedro Aranda, jefe de Cirugía Cardiaca Aórtica y Vascular del hospital, junto a especialistas como Juanjo Gómez Doblas, Juan Luis Valverde, Pablo Castro, Frank Van Praet y Robin Heijmen, quienes abordarán distintos enfoques y experiencias clínicas en este ámbito.

A esta iniciativa se suma la celebración de la VIII edición de Málaga Live 2026, un congreso centrado en la endoscopia avanzada que se desarrollará del 27 al 29 de mayo. El encuentro incluirá talleres prácticos, casos en vivo y formación específica para residentes y especialistas, bajo la dirección del doctor Pedro J. Rosón, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del hospital, y contará con la participación de expertos como Eduardo Albéniz, Francisco Fernández y Luis Vázquez.