Vithas Málaga supera las 21.000 urgencias pediátricas en 2025: 605 niños y 90 neonatales fueron ingresados

Las claves

Las claves Generado con IA Vithas Málaga atendió a 21.134 urgencias pediátricas y neonatales en 2025, con 605 ingresos pediátricos y 90 neonatales. El área de urgencias pediátricas y neonatales dispone de especialistas presentes las 24 horas y una UCI neonatal nivel IIIB. El hospital realiza alrededor de 450 cirugías pediátricas complejas al año, como intervenciones de enterocolitis necrotizante y hernias diafragmáticas. En 2025, más de 12.000 consultas externas pediátricas y obstétricas y casi 1.000 partos fueron atendidos, contando además con un banco de leche propio para neonatos.

El Hospital Vithas Málaga atendió a 21.134 pacientes pediátricos y neonatales durante el pasado año 2025. De esta manera, el Área de Urgencias Pediátricas y Neonatales se consolida como un pilar fundamental en la atención sanitaria de la capital, el único en la sanidad privada malagueña que garantiza la presencia física de especialistas las 24 horas del día, los 365 días del año.

Así, según han informado en un comunicado, algunos de estos pacientes atendidos a lo largo del último ejercicio fueron derivados a la UCI neonatal y pediátrica, catalogada como “UCI nivel IIIB”, es decir, que puede asumir prematuros desde la semana 23 de gestación y que consta de cirugía neonatal inmediata, por lo que cuenta con presencia de un neonatólogo las 24 horas del día. En cifras, requirieron ingreso hospitalario 605 pacientes pediátricos y 90 neonatales.

Cabe señalar que este servicio también está equipado con la tecnología más avanzada y cuenta con un equipo multidisciplinar altamente cualificado, compuesto por pediatras, neonatólogos, enfermeros especializados y personal de apoyo.

Entre otras formaciones, este personal recibe formación periódica de RCP neonatal con un bebé simulador de última generación para mejorar la coordinación del equipo y controlar el estrés que generan estas situaciones. Este enfoque integral permite abordar con la máxima eficacia y seguridad un amplio espectro de patologías, desde las más comunes hasta las situaciones críticas, ofreciendo tranquilidad y confianza a las familias.

El valor de cirugía pediátrica neonatal, liderada por el reconocido cirujano pediátrico, el Dr. Juan Pérez Rodríguez, es otro de los elementos diferenciadores del área, en la que se intervienen casos complejos de pacientes con patologías como Enfermedad de Hirschsprung, enterocolitis necrotizante o hernias diafragmáticas, entre otras. En los últimos años, la media anual de este tipo de intervenciones se sitúa en torno a las 450.

Más de 12.000 consultas externas y casi 1.000 partos

Más allá de esta Área de Urgencias pediátricas y Neonatales, los datos del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Vithas Málaga en 2025 siguen consolidándole como la primera opción de las familias malagueñas en cuanto a asistencia médica pediátrica y obstétrica.

Asimismo, cabe señalar que más de 12.000 pacientes pasaron por las consultas externas de medicina pediátrica y obstetricia. Además, el número de partos superó ampliamente la cifra de los 900.

El Servicio de Neonatología del Hospital Vithas Málaga cuenta con un banco de leche propio, cuyo objetivo principal es asegurar la alimentación con leche materna de todos los prematuros o neonatos que, siempre bajo prescripción médica y por causas mayores, no puedan ser amamantados por la propia madre o cuando, por el contrario, esta no haya conseguido extraerse la cantidad de leche suficiente.

Enrique Sánchez Martínez, coordinador del Servicio de Pediatría y Neonatología tanto del Hospital Vithas Málaga como del Hospital Vithas Xanit internacional, subraya la importancia de este servicio. "En Vithas Málaga entendemos la preocupación de los padres cuando la salud de sus hijos está en juego. Por ello, hemos apostado firmemente por un modelo de urgencias pediátricas y neonatales con presencia física constante de especialistas. Esto no solo agiliza el diagnóstico y el tratamiento, sino que también ofrece una seguridad y una cercanía humana inestimables en momentos de vulnerabilidad. Nuestro compromiso es garantizar la mejor atención posible para cada niño, desde el primer instante de su vida".