De no poder moverse a jugar al tenis de mesa: así cambia la vida de los pacientes con párkinson en Málaga en terapia

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación de Párkinson de Málaga atiende semanalmente a unos 50 pacientes, ofreciendo actividades terapéuticas para mejorar su autonomía y calidad de vida. Los pacientes participan en talleres como tenis de mesa, tai chi, teatro, ajedrez y música, todos con un enfoque terapéutico y orientados a mantener el movimiento. Un equipo multidisciplinar acompaña a los pacientes desde el diagnóstico, ayudando a romper estigmas y a afrontar la enfermedad sin perder la dignidad ni la independencia. En la provincia de Málaga, más de 7.000 personas padecen párkinson, y las asociaciones juegan un papel fundamental en su acompañamiento y bienestar.

La vida no acaba con un diagnóstico y eso lo saben en la Asociación de Párkinson de Málaga, donde todas las semanas acuden alrededor de 50 hombres y mujeres que padecen esta enfermedad y que con su ayuda llevan una vida normal, al mismo tiempo que realizan actividades que les permite mantener la autonomía, la dignidad y una buena calidad de vida.

Allí trabajan profesionales como Sandra Luque, terapeuta ocupacional, y Adriana Muñoz, enfermera que forman parte de un equipo multidisciplinar que acompaña a los pacientes desde el primer momento de diagnóstico y durante todo el tiempo que deciden acudir a la asociación.

Pedro, Felipe, Eugenio y Rafa son cuatro hombres que tienen párkinson y que acuden todas las semanas a la asociación a jugar al tenis de mesa. Su entrenador, Rafael Montilla, les guía en todos los entrenamientos y hasta ha ido con ellos a un campeonato.

Ellos son solo cuatro ejemplos de una gran lista de pacientes que cada semana van a hacer tai chi, teatro, tenis de mesa, ajedrez o sesiones de música orientadas al movimiento. Todo con un enfoque terapéutico.

Cierto es que todos los pacientes al llegar a la asociación pasan por una valoración inicial exhaustiva. Tras este paso, llegan la fisioterapia, logopedia, psicología y terapia ocupacional. Hasta llegar a los talleres.

Cada día pueden atender hasta 50 personas al día, en un ambiente que, más que clínico, se parece a una comunidad. “La primera semana suele ser dura, porque ven casos muy diferentes y toman conciencia de la enfermedad, pero luego se convierte en una familia”, explican las dos profesionales a EL ESPAÑOL de Málaga en una entrevista.

Ese sentimiento de pertenencia es clave. Los pacientes comparten experiencias, miedos y logros en un espacio donde pueden hablar sin filtros.

Todos los talleres que realizan tienen un enfoque terapéutico. Luque y Muñoz sostienen que la música, por ejemplo, se utiliza para trabajar el ritmo y ayudar a superar bloqueos motores especialmente en la marcha, ya que “con el ritmo pueden desbloquearse y volver a andar”.

Los resultados son evidentes, según sus propias experiencias, ya que han visto como pacientes con alto riesgo de caída mejoran su equilibrio, recuperan su movilidad y ganan independencia. “El cambio es enorme porque de repente pasan de necesitar ayuda constante a poder moverse solos, agacharse o jugar”, relatan.

Más allá del diagnóstico

Una idea que tienen grabada en la piel estas profesionales es que el párkinson no define a las personas y tratan día a día de hacer ver a sus pacientes que eso es clave para afrontar el diagnóstico.

“Lo primero que preguntan es si van a morir de esto y la respuesta es no. Se muere con párkinson, no de párkinson”, remarcan. También insisten en que hay que romper estigmas porque esta no es una enfermedad exclusiva para personas mayores y no siempre implica temblores.

“Hay tantos síntomas como pacientes diagnosticados”, aseguran, al tiempo que añaden que un paciente puede tener pérdida de olfato, alteraciones del sueño, problemas urinarios o cambios en la voz. En cuanto a la edad, sostienen que no hay solo pacientes en edad avanzada, ellas han llegado a tratar a pacientes con 20 años.

En la asociación, su objetivo no es curar, sino acompañar y mejorar la vida diaria. Además intentan eliminar límites como el miedo, la culpa y la propia enfermedad con la intención de que “no todo gire en torno a ella”.

Día Mundial del Párkinson

Cada 11 de abril se celebra el Día Mundial del Párkinson, una enfermedad que, según las seis asociaciones de Párkinson de la provincia (Málaga, Alhaurín de la Torre, Fuengirola-Mijas, Estepona, Axarquía y Antequera), padecen más de 7.000 pacientes malagueños actualmente.