Investigadores de la UMA estudian el potencial de la granada frente al cáncer de mama más agresivo

Las claves nuevo Generado con IA Investigadores de la Universidad de Málaga estudian la punicalina, un compuesto de la granada, por su potencial antitumoral frente al cáncer de mama triple negativo. El estudio muestra que la punicalina reduce la viabilidad de células tumorales, limita su capacidad migratoria y afecta la angiogénesis, dificultando el crecimiento y la invasión del tumor. La investigación resalta la importancia de analizar el efecto de compuestos antitumorales tanto en las células cancerosas como en el microambiente tumoral. Los resultados sugieren que compuestos naturales como la punicalina podrían abrir nuevas vías para el desarrollo de tratamientos complementarios contra cánceres difíciles de tratar.

Un estudio liderado por investigadores del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga (UMA) ha puesto el foco en la punicalina, un compuesto natural presente en la granada, por su potencial antitumoral frente al cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos.

El trabajo, publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences, analiza cómo la punicalina no solo actúa sobre las células tumorales, sino también sobre el microambiente tumoral, es decir, las células que rodean el tumor y que juegan un papel decisivo en su crecimiento, la formación de vasos sanguíneos y la capacidad de diseminarse a otros órganos.

El cáncer de mama es el más diagnosticado en mujeres a nivel mundial. Dentro de sus distintos subtipos, el triple negativo se caracteriza por la ausencia de tres receptores clave: estrógenos, progesterona y HER2. Esta particularidad limita las opciones de tratamiento dirigidas y hace que muchas pacientes dependan principalmente de la quimioterapia.

“Existe una necesidad urgente de nuevas estrategias terapéuticas y de identificar compuestos con capacidad antitumoral”, explican Mª Carmen Banqueri Pegalajar, Miguel Ángel Medina Torres y Manuel Bernal Muñoz, autores del estudio y miembros también de la IBIMA Plataforma BIONAND.

Los tumores no están formados únicamente por células cancerígenas. Interactúan constantemente con otros tipos celulares de su entorno, lo que influye en procesos clave como el crecimiento tumoral, la formación de vasos sanguíneos (angiogénesis) y la propagación del cáncer (metástasis).

“Es fundamental estudiar los efectos de los compuestos antitumorales no solo sobre las células cancerígenas, sino también sobre el resto de células que forman parte del microambiente tumoral”, señala Banqueri Pegalajar.

El interés por los compuestos naturales ha crecido en los últimos años, debido a su capacidad antioxidante y a su potencial para modular procesos celulares implicados en enfermedades como el cáncer. La punicalina, un polifenol presente en la granada, ha demostrado efectos distintos según el tipo celular estudiado, destacando su impacto en células de cáncer de mama triple negativo.

En los ensayos realizados, la punicalina redujo significativamente la viabilidad de las células tumorales, aumentó su sensibilidad al tratamiento y moduló procesos esenciales para su supervivencia, como el estrés oxidativo y la autofagia.

Además, disminuyó la capacidad migratoria de las células, lo que podría limitar su invasión a otros tejidos, y afectó a la angiogénesis, reduciendo la formación de estructuras vasculares necesarias para el crecimiento tumoral.

Estos hallazgos subrayan la importancia de estudiar los efectos de los compuestos antitumorales en un contexto más amplio que incluya las interacciones celulares dentro del tumor. Los investigadores destacan que la punicalina representa un ejemplo de cómo los compuestos naturales pueden ofrecer nuevas vías para el desarrollo de tratamientos complementarios frente a tipos de cáncer difíciles de abordar.

No obstante, los científicos advierten que aún son necesarios estudios en modelos más complejos y cercanos a la clínica antes de poder trasladar estos resultados a tratamientos efectivos para pacientes.

El estudio se ha desarrollado en el grupo de I+D “Bases Moleculares de los Sistemas Biológicos Complejos”, adscrito a la UMA y al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).

Este equipo centra su trabajo en el estudio de procesos biológicos complejos implicados en enfermedades humanas, con especial interés en el cáncer, la angiogénesis, las enfermedades raras y la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos con potencial terapéutico.

La investigación ha sido liderada por Mª Carmen Banqueri Pegalajar, bioquímica e investigadora predoctoral, bajo la dirección de Miguel Ángel Medina Torres y Manuel Bernal Muñoz.