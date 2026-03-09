Una paciente golpea en el pecho y con una muleta a un médico en el centro de salud de Torrox (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA Una paciente agredió a un médico en el centro de salud de Torrox, golpeándole en el pecho y con una muleta, tras entrar en la consulta antes de su turno. El suceso ocurrió el sábado 28 de febrero y la agresora fue detenida por la Guardia Civil tras los hechos. La paciente ha sido condenada a seis meses de prisión, cuatro meses de alejamiento del médico y una sanción económica por delito de atentado. En lo que va de 2026, ya se han registrado siete agresiones a médicos en la provincia de Málaga, según el Sindicato Médico.

Nueva agresión a un médico registrada en la provincia de Málaga. En esta ocasión el acto violento se vivió en el centro de salud de Torrox cuando una paciente golpeó con una muleta a un facultativo y le propinó un puñetazo en el pecho. La usuaria ha sido condenada a seis meses de prisión.

El suceso ocurrió el pasado sábado 28 de febrero sobre las 22.30 horas. Una usuaria acudió al centro de salud de Torrox, entró en la consulta de su médico antes de ser avisada por el facultativo, saltándose su turno, según explica el Sindicato Médico de Málaga en un comunicado.

Al colarse en la consulta, la paciente pidió de forma agresiva una medicación inyectable. El profesional trató de tranquilizarla y al consultar su historial médico, esta comenzó a amenazarle y a insultarle de forma vejatoria, continuando con un puñetazo en el pecho, seguido de otro golpe con una muleta en el torso. Terminó golpeando con la misma el mobiliario.

Tras la agresión, la individua fue detenida por la Guardia Civil y el mismo día el médico, que se encuentra en buen estado, interpuso una denuncia.

El pasado lunes 2 de marzo se celebró un juicio rápido, cuya sentencia dictaminó seis meses de prisión para la usuaria por delito de atentado, cuatro meses de alejamiento del médico y una sanción económica como compensación al facultativo.

Agresiones a médicos este 2026

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado los hechos este lunes durante una concentración en el centro de salud de Torrox, en un año en el que se han contabilizado siete agresiones a médicos en la provincia.

Además, añaden que estos casos "siguen aumentando sin que la Administración tome las medidas oportunas para concienciar a la ciudadanía y garantizar la seguridad de sus trabajadores".