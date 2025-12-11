Un experto defiende el uso de la IA en preoperatorios de cirugía visual: “Anticipa cómo se comportará la lente en cada ojo”

Las claves nuevo Generado con IA La inteligencia artificial mejora el preoperatorio en cirugía visual, anticipando cómo se comportará la lente en cada ojo. Las lentes intraoculares prémium permiten corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia de forma avanzada y personalizada. El uso de biometría óptica avanzada y análisis con IA facilita el cálculo exacto de la lente y la simulación personalizada del resultado visual. Un exhaustivo preoperatorio con equipos de alta precisión maximiza el éxito de la cirugía y acelera la recuperación del paciente.

La vista puede verse afectada por diferentes problemas o enfermedades que hacen que no percibamos bien lo que nos rodea o que nos cueste interactuar con nuestro entorno.

Durante siglos, las gafas y otros avances en óptica han ayudado a corregir muchos de estos problemas de visión. Hoy en día, gracias a las modernas técnicas de cirugía refractiva, existen soluciones que en muchos casos logran corregir estos defectos de forma eficaz y duradera.

Entre las patologías visuales más habituales, se encuentran algunos que, sin ser graves, pueden afectar seriamente a nuestra calidad de vida si no se corrigen.

Es el caso de la miopía o dificultad para ver de lejos; la hipermetropía, que dificulta el enfoque de objetos cercanos; el astigmatismo, que es la visión borrosa debido a una forma irregular en el ojo; o la presbicia, que es la pérdida gradual de la capacidad para enfocar de cerca a causa de la edad.

Por otro lado, también existen otras enfermedades oculares más graves, cuya corrección requiere de una intervención médica más especializada como las cataratas (opacidad del cristalino que causa ceguera reversible), glaucoma, daño en el nervio óptico por presión ocular elevada que puede provocar ceguera irreversible; degeneración macular, en la que depósitos en la mácula afectan a la visión central; o la retinopatía diabética o daño en los vasos sanguíneos de la retina por la diabetes.

Las lentes intraoculares prémium son implantes ópticos que reemplazan el cristalino natural del ojo durante una cirugía de cataratas o una cirugía refractiva intraocular. A diferencia de las lentes monofocales estándar, estas lentes ofrecen una visión completa, diseñada a medida según las necesidades visuales y el estilo de vida del paciente.

En este sentido, Alí Nowrouzi, especialista en cirugía refractiva, córnea y catarata avanzada que presta servicio en el área de Oftalmología en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, recuerda que “la cirugía con lentes intraoculares prémium se ha convertido en la opción más avanzada para corregir problemas de visión como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia”.

Además, hace hincapié en un comunicado que “gracias a la tecnología de última generación y a la planificación quirúrgica con inteligencia artificial, hoy es posible disfrutar de una visión nítida y natural a todas las distancias, sin depender de gafas”.

Por otro lado, incide en que un exhaustivo preoperatorio maximiza el éxito visual y una recuperación más rápida en la cirugía con lentes intraoculares.

“El éxito visual comienza antes del quirófano”, sostiene Nowrouzi , quien realiza un estudio preoperatorio con equipos de diagnóstico de alta precisión y sistemas de inteligencia artificial (IA) capaces de analizar la anatomía ocular con resolución micrométrica.

Esta evaluación incluye, según el experto, “biométrica óptica avanzada, que nos permite el cálculo exacto de la potencia y el tipo de lente ideal; topografía y aberrometría corneal, con un estudio detallado de la forma y calidad óptica de la córnea, un análisis de astigmatismo con IA para identificar patrones complejos y determinar si debe corregirse mediante una lente tórica o con incisiones guiadas por láser de femtosegundo; una simulación personalizada del resultado visual, que anticipa cómo se comportará la lente en cada ojo antes de la cirugía, una evaluación de aberraciones corneales, la personalización del tratamiento y, mediante un estudio aberrométrico de alta resolución, el análisis de las imperfecciones ópticas de la córnea”.