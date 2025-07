Amanda, víctima del cierre de la clínica Eva Fertility en Málaga: "Solo quiero mis 3.500 euros. No hay derecho"

Amanda soñaba con ser madre, pero su sueño se ha visto truncado tras pasar por la clínica Eva Fertility en Málaga. En un primer momento pagó 4.500 euros por una fecundación in vitro que nunca se completó. El tratamiento terminó en una inseminación artificial fallida y ahora reclama los 3.500 euros que le deben.

De la noche a la mañana se encontró con que la clínica estaba cerrada. Nadie le explicó que había pasado. Ahora, tras tres meses esperando una respuesta y una denuncia ante la Policía Nacional, exige que le devuelvan su dinero. “No quiero ni más, ni menos. Solo quiero mis 3.500 euros”, añade.

El relato de esta malagueña coincide con el de muchas otras que también acudieron a Eva Fertility con el objetivo de ser madres. En el caso de Amanda, ella nada más comenzar el tratamiento en la clínica abonó 2.500 euros y más tarde otros 2.000 con la garantía de que recibiría un procedimiento de fecundación in vitro.

Tras recibir la medicación hormonal, su cuerpo solo generó dos óvulos, algo que, según explica a EL ESPAÑOL de Málaga, hizo que la clínica le comunicara que no podían hacerle una fecundación in vitro y le recomendaban una inseminación artificial.

“Yo no estaba muy convencida”, sostiene Gómez que explica que, pese a sus dudas, accedió a continuar con la inseminación para no perder el dinero invertido en las inyecciones. Finalmente, el procedimiento no tuvo éxito.

En ese momento, la clínica le prometió devolverle la diferencia entre lo pagado y el coste de la inseminación artificial, que estimaron en 1.000 euros. Por tanto, en febrero le informaron de que pronto recibiría sus 3.500 euros. No ha vuelto a saber nada más porque, según explica, no han parado de darle largas.

Ante el silencio telefónico, Amanda decidió acercarse a la clínica. “Un día cuando vi que no me cogían el teléfono llegué al sitio y estaba todo cerrado y desmantelado”, asegura. No estaba el rótulo con el nombre, ni había ningún aviso que indicara que cerraban o que se trasladaban.

Ahí fue cuando dio el paso de ir a la Policía Nacional porque “no me puedo ir a otra clínica ni puedo hacer nada. El dinero está en el aire y el tiempo se ha perdido”.

Tres meses sin una respuesta han hecho que la malagueña se sienta triste. “Me he tirado un tiempo ahorrando porque es una ilusión que tengo desde hace mucho y ahora me pasa esto. Es que no hay derecho”, se lamenta.

Eso sí, todavía le quedan fuerzas y asegura que no va a parar hasta que tenga sus 3.500 euros para poder seguir adelante con su vida y su sueño de ser madre.

Otras mujeres afectadas

Vanesa Pellejero es otra de las mujeres que habían iniciado su tratamiento de fertilidad en la clínica Eva y se han visto afectadas por su cierre. En su caso pagó 5.000 euros por una fecundación in vitro y ha conseguido que se los devuelvan.