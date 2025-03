Mayca González, medicina ortomolecular: "Hay que anticiparse a los síntomas y ampliar la mirada de lo convencional"

Más del 33% de la población es mayor de 55 años y la estadística apunta a que en 2030 esta cifra superará el 40%. Esta tendencia supone un desafío extraordinario para los profesionales de la medicina en la medida en que esta población senior demanda un envejecimiento saludable. No se trata solo de cumplir años, sino de sumar etapas de la vida en condiciones de salud adecuadas.

A partir de este concepto llega la medicina ortomolecular como un innovador enfoque capaz de desentrañar los secretos del envejecimiento, según han informado desde el Hospital Quirónsalud Marbella a través de un comunicado.

En este sentido, la doctora Mayca González Martín, jefa del servicio de Medicina Estética del centro hospitalario, asegura que su mirada “parte de la base de que cada persona es única, y por lo tanto, sus necesidades de salud y belleza también lo son. Evaluamos de manera detallada la genética y el perfil bioquímico de nuestros pacientes, permitiéndonos diseñar tratamientos específicos que aborden sus necesidades de manera integral”.

Tras más de 20 años de experiencia en este campo, González Martín sostiene que la clave es anticiparse a la aparición de los síntomas y ampliar la mirada de la medicina convencional.

“En las fases iniciales de la enfermedad, donde ya se están produciendo alteraciones, una analítica al uso no lo refleja y, por tanto, la medicina tradicional no interviene debido a que no hay una sintomatología. Sin embargo, una mirada precisa desde el punto de vista ortomolecular, puede informarnos de una alteración de los enzimas o un estrés oxidativo y nos ofrece la posibilidad de abordar el problema de salud desde la etapa inicial con mejores resultados”, señala la experta.

Si bien la herencia genética juega un papel importante en la posibilidad de desarrollo de enfermedades, la doctora aclara que su influencia no es tan preponderante como tradicionalmente se ha creído: “debemos prestar especial atención a aquellos factores de riesgo externo que ejercen un poderoso papel en el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como son los hábitos de vida, la exposición a contaminación, una dieta desequilibrada, el consumo de alcohol o tabaco, el manejo del estrés…”.

En este sentido, la especialista en Medicina de Precisión Ortomolecular y Medicina Estética aborda cada diagnóstico de manera personalizada indagando en la génesis de la enfermedad y elaborando una radiografía precisa del paciente.

“No se trata de prescribir una determinada cantidad de suplementos y, cuántos más, mejor. Mi mirada contempla el análisis de los genes y biomarcadores específicos así como otras características que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad y la respuesta a los medicamentos”, puntualiza.

En definitiva, la medicina ortomolecular de precisión aborda de manera integral la salud del paciente estableciendo una serie de apartados esenciales y diferenciales con respecto a la medicina convencional: