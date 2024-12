Las agresiones a médicos en Málaga al alza: registran 31 este año, la mayoría en atención primaria y a mujeres

Las agresiones físicas, las amenazas y los insultos a los profesionales sanitarios de la provincia no hacen más que aumentar en la provincia de Málaga. Así lo confirman los sucesos registrados en este 2024: 31 ataques en total.

"La situación en Málaga va al alza", asegura a EL ESPAÑOL de Málaga Teresa Valle, delegada del Sindicato Médico de Málaga que añade que se está viviendo la misma situación en el resto de provincias andaluzas.

Atrás quedaron aquellos aplausos que se dedicaban a las 20.00 horas todos los días a los sanitarios de la pandemia. Ahora se encuentran con amenazas de muerte, insultos e incluso les lanzan cosas como sucedió en la última agresión que se ha vivido en Málaga.

Esta tuvo lugar en la madrugada del pasado martes en las urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Una paciente arrojó un objeto de la consulta a las piernas de una facultativa que estaba atendiendo a una usuaria en las urgencias del centro hospitalario. Finalmente, tuvieron que intervenir los vigilantes de seguridad del centro e incluso la Policía Nacional.

En este punto es cuando llega el momento de denunciar. Esta última agresión sí se ha denunciado, pero, según Valle, la mayoría de facultativos deciden no denunciar.

“Primero hay que avisar a las fuerzas del orden, es decir, Policía Nacional o Guardia Civil, para identificar a la persona. Después hay veces que el juicio es rápido y en otras no y tienen que volver a ver al agresor en un juzgado sin separación”, explica.

Por ello, muchos profesionales no denuncian. A ellos se suma que la mayoría de las agresiones son verbales y “a no ser que la agresión verbal haya sido una amenaza grave no está tipificado como delito”.

Datos de agresiones a médicos en Málaga

En este 2024, según los datos aportados por el Sindicato Médico de Málaga, se han registrado 31 agresiones a sanitarios en la provincia. De este total, 28 han sido verbales y tres físicas.

En cuanto al perfil de los agredidos, en su mayoría son mujeres y sanitarios de atención primaria. En cifras, este año han sufrido una agresión 22 mujeres y 9 hombres. Del total de ataques, 17 se han producido en consultas de atención primaria y 14 en otros ámbitos sanitarios.

Mayor protección a los sanitarios

Ante esta situación, desde el sindicato solicitan que se implanten “medidas disuasorias como puede ser personal de seguridad en los centros sanitarios e incluso arco de metal”. Además, Valle asegura que en Málaga hay 12 vigilantes de seguridad a tiempo parcial para 27 centros de salud.

“Hay consultas con vías de escape y otras medidas pasivas como el botón que avisa a seguridad para que alguien vaya a socorrerte que son buenas medidas, pero si alguien le da al botón en el caso de que se sientan agredidos y no hay personal de seguridad, estás a la espera de que un compañero vaya a echarte una mano”, señala la facultativa.

Tensión en los centros sanitarios de la provincia

La tensión no hace más que crecer, ejemplo de ello es la situación que se experimenta en el punto de urgencias de Alhaurín el Grande. La delegada del sindicato cuenta que hay un médico, un enfermero y un técnico de guardia las 24 horas al día y están “sobrecargados y aturdidos”.

En ocasiones deben salir para hacer alguna consulta a domicilio o para trasladar a un paciente en ambulancia. “Ya es habitual que los pacientes impidan la salida de la ambulancia y a zarandear la ambulancia”, sostiene Valle. Por ello “es necesario el personal de seguridad”.

Plan de Prevención y Atención frente a agresiones

Cabe recordar que la Junta de Andalucía cuenta con un Plan de Prevención y Atención frente a agresiones. Este es un programa especial de acompañamiento para los agredidos y con un profesional que ejerce como guía en la prevención.

Además, hace algo más de un año la que era consejera de ramo, Catalina García, anunció la creación de un Observatorio de Agresiones en el SAS. Este generará una red de información interinstitucional con todos los servicios de atención y protección a profesionales de la salud que sufren agresiones en medios sanitarios. Asimismo, establecerá relaciones con otros Observatorios y redes sobre agresiones a profesionales de la salud.

Igualmente, realizará estudios e investigaciones sobre agresiones contra profesionales de la salud en coordinación con otras instituciones, y presentará informes periódicos a la Consejería competente de la Junta de Andalucía.