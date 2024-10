Quirónsalud Marbella realiza el reconocimiento a una de las participantes del Reto Pelayo Vida

Una parte de Marbella viajará a la Antártida a través de una de las participantes del Reto Pelayo Vida. Se trata de la malagueña Almudena Sánchez, quien integra el grupo de las cinco mujeres protagonistas del Reto Pelayo Vida 2024.

Esta iniciativa es uno de los mayores proyectos deportivos de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer a escala internacional y lleva a cinco supervivientes de esta enfermedad a superar retos extremos. En esta ocasión el destino es el continente del Polo Sur.

Quirónsalud se suma un año más como proveedor médico oficial del Reto Pelayo Vida 2024 prestando su colaboración en la realización del reconocimiento médico a todas las participantes en sus centros de referencia.

En el caso de Almudena García, ha acudido al Hospital Quirónsalud Marbella para la evaluación de su estado de salud antes de embarcarse en la expedición ya que esta gran prueba de resistencia tiene lugar en duras condiciones que exigen una buena preparación física y mental de las integrantes del equipo.

La visita al centro hospitalario marbellí ha incluido una analítica completa de control, un ecocardiograma para evaluar el funcionamiento del corazón y una prueba de esfuerzo.

"El cáncer es una enfermedad que afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo, empezando por la mente. El deporte libera endorfinas y para un paciente con cáncer o superviviente, golpeado por la enfermedad, la práctica deportiva es clave para levantar el ánimo e impulsar su mirada hacia adelante", explica el doctor José Gargiulo, especialista del servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Marbella.

De hecho, Almudena rememora el “duro impacto” que supuso la llegada en su vida del diagnóstico de cáncer. Una etapa difícil en el que casualmente, se aferró al Reto Pelayo Vida para elevar su ánimo.

“Tuve conocimiento de su existencia a través de los documentales de televisión. Me encontraba en un momento difícil y los vi todos. Me animó mucho ver cómo esas mujeres eran capaces de enfrentarse a duras pruebas y me ayudó a pensar en que hay vida después de la enfermedad”, rememora.

El próximo 22 de noviembre, Almudena y sus cuatro compañeras (Marta, Cruz, Macarena, y Patricia) viajarán a Buenos Aires, punto de partida del reto. En esta ocasión será ella quien haga visible el mensaje de esperanza y lucha a todas las mujeres que han padecido o estén actualmente en tratamiento de esta enfermedad.

Comprometidos con el deporte

Quirónsalud mantiene desde hace años un fuerte compromiso con la salud del deporte colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas, porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

El doctor José Gargiulo.

De hecho, Quirónsalud ha colaborado en las anteriores ediciones del Reto Pelayo Vida Trasatlántica 2016, Polar 2017, Annapurna 2018, Los Andes 2019, la Vuelta a España 2020, 66-Norte en 2021, Jordania 2022 y Patagonia 2023.

Actualmente, es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de todas las competiciones de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Proveedor Médico Oficial de la selección española femenina y masculina de balonmano, Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirón prevención, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

Asimismo, en los últimos años, ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la Copa Davis disputadas en España y otros torneos de tenis como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; la Hexagon Cup o diferentes torneos del circuito Premier Padel, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián, o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.