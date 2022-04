La empatía y la motivación son los pilares de la calidad asistencial de HLA El Ángel

Entrevistamos hoy a Carmen Ibáñez, quien tras una trayectoria de cuarenta años asume la posición de directora de Enfermería de HLA El Ángel.

¿En qué consiste la Dirección de Enfermería en un centro hospitalario?

El trabajo de la dirección de Enfermería en un hospital es algo que debería trascender a todos los que pasan por el hospital. Llevamos a cabo un trabajo importante relacionado con la adecuación de la plantilla a las necesidades asistenciales del centro. Es necesario ver el hospital en su conjunto, comprender la visión del Dr. Manuel Viola, director médico, y no perder de vista que los resultados dependen de las personas, de su bienestar y de su compromiso. En mi caso, ha sido muy satisfactorio encontrar un equipo de personas muy profesional y poder incorporarme a este equipo y trabajar para lograr la máxima calidad en beneficio de nuestros pacientes.

Desde su formación como enfermera, ¿colabora con otras áreas para lograr un funcionamiento adecuado?

Sí, soy enfermera desde 1982. En el año 85 ya formaba parte del equipo de atención primaria en La Palmilla, aunque la mayor parte de mi carrera ha tenido lugar en Madrid y conozco el Grupo HLA de cerca tras mi paso por el Hospital HLA Moncloa, donde fui directora de enfermería más de 15 años.



En mi carrera he tenido la oportunidad de ejercer como enfermera y conocer de primera mano las necesidades de los sanitarios en el desarrollo de su trabajo, pero también he tenido la oportunidad de formarme en materias de calidad y prevención de riesgos laborales. Esta visión compartida entre las tareas asistenciales y las necesidades de gestión, me permiten equilibrar bien las necesidades de las personas con los objetivos del centro.



No obstante, mi trabajo en HLA El Ángel no sería posible sin la colaboración y el buen hacer de los departamentos del resto de áreas, como las de calidad, atención al paciente o recursos humanos. Además, una comunicación directa y fluida con la dirección médica es imprescindible. En ese sentido, el trabajo junto al Dr. Manuel Viola facilita el desempeño de mis funciones, ya que compartimos visión y trabajamos mano a mano para que las necesidades de gerencia lleguen a todos los rincones del centro.

¿En qué beneficia a los pacientes de HLA El Ángel una adecuada dirección de enfermería?

Mi prioridad es la motivación del equipo. Me gusta mucho. Es importante ser empáticos, fomentar la unión y generar confianza en ellos para que todos estén a gusto y den lo mejor de ellos mismos. La gestión de los equipos para que se sientan valorados y una parte indispensable del hospital es muy importante.

Intento apoyarles con refuerzo positivo, ayudarles en sus posibilidades de mejora, apoyarles y acompañarlos. Todo esto mejora la experiencia del paciente gracias al impacto que tiene sobre el compromiso y el bienestar de todos los agentes que forman parte de la asistencia sanitaria.

Por su parte, el Dr. Manuel Viola declaró que la incorporación de Carmen Ibáñez al centro es “ilusionante”, ya que se trata de un perfil que equilibra a la perfección los conocimientos sobre gestión, la experiencia como personal asistencial, y la capacidad de liderazgo necesarios para que el buen hacer continúe siendo completamente transversal en HLA El Ángel.

