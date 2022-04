Las grúas abren paso a "el edificio sanitario más grande de Andalucía": el tercer hospital de Málaga

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha visitado este martes el inicio de las obras de demolición previas a la construcción del nuevo hospital de Málaga que coinciden con la licitación del proyecto por valor de 21,7 millones de euros. Ha asegurado que la Junta está "empeñada en hacer realidad lo antes posible" esta infraestructura, que, ha dicho, será "de referencia y vanguardia en España".

En su intervención, Moreno ha dicho que este hospital "está llamado a ser uno de los buques insignia de la sanidad pública por muchas razones, no solo porque va a ser el edificio más grande en el ámbito sanitario construido en Andalucía, sino porque va a estar dotado con la última tecnología".

"Estamos pasando de las palabras a los hechos", ha expresado el presidente andaluz, quien ha indicado que se están realizando los trabajos previos para liberar el nuevo hospital, al demolerse tres edificios en la zona trasera del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, concretamente el antiguo edificio de Hidroterapia, la Escuela de Enfermería y una nave dedicada a tareas de mantenimiento.

Ha dicho que son "obras menores, pero importantes porque simbolizan que el Gobierno andaluz está empeñado en hacer realidad esta infraestructura lo antes posible".

Además, ha incidido en que "no será un hospital más en nuestra valiosa red, sino un complejo de primerísímo nivel, a la vanguardia y exponente de la mejor sanidad pública, no solo andaluza sino española". Tendrá 810 habitaciones, 66 boxes de UCI, 46 quirófanos, 48 puestos para cirugía mayor ambulatoria y un área de investigación y docencia "porque en nuestros hospitales no solo se trata, también se previene, investiga y forma a futuros profesionales".

Moreno ha insistido en que van "lo más rápido que podemos", señalando que se declarará el proyecto de interés autonómico, con el fin de que "sea una realidad lo antes posible. No va a serlo en esta legislatura, pero sí en la próxima". Al respecto, ha reiterado que están "imprimiendo la mayor celeridad posible".

Asimismo, ha apuntado que llegará el metro, indicando ya se han hecho los sondeos geotécnicos y que se están calculando las estructuras con el objetivo de finalizar el proyecto constructivo para esta prolongación en ese mismo año, una solución que será 100% soterrada.

El presidente andaluz ha indicado que al final de la legislatura serán 106 millones de euros los que se habrán invertido en materia de mejoras de infraestructuras sanitarias y de equipamientos, ya que han sido casi 68 millones entre 2019 y 2021, y unos 38 millones de euros este ejercicio.

"Nunca en la historia de nuestra comunidad autónoma se había invertido tanto en sanidad en menos tiempo, ni en nueva obra o mejoras y ampliaciones, ni tampoco en dotación de personal; y este es un dato indiscutible", ha señalado Moreno, para el que esto define "el nivel de compromiso en esta materia".

Según Moreno, la Junta tiene "la firme determinación de devolver la credibilidad a las instituciones, queremos que vuelvan a generar empatías" y ha dicho que "la mejor manera es cumplir con la palabra dada".

"El Gobierno de Andalucía sigue cumpliendo con los malagueños, haciendo honor al compromiso asumido en todos los objetivos marcados y, además, en asuntos estratégicos para afianzar el crecimiento de una de las ciudades con más dinamismo, capacidad, potencialidades, y con un clarísimo protagonismo dentro de la economía andaluza", ha señalado.

Moreno ha estado acompañado por el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado.

El regidor, por su parte, ha expresado la colaboración del Ayuntamiento para coordinar cuestiones del tráfico y aparcamientos alternativos, destacando la importancia de estas actuaciones que vienen a paliar "el déficit que tenemos".

El presidente de la Diputación ha expresado que la institución está a disposición del Gobierno andaluz y ha esperado que "más pronto que tarde" se coloque la primera piedra de esta infraestructura "que va a modernizar y cubrir una deuda histórica de la pasada Junta", apuntando también al "histórico déficit" en esta materia.

Salado ha recordado que el crecimiento de la provincia "se está sustentando en dos pilares fundamentales, como es la educación, fundamental para el progreso; y la salud" y ha considerado que "ha habido un salto cualitativo y cuantitativo muy importante" en materia sanitaria, por lo que ha dado las gracias a la Junta de Andalucía "porque en poco espacio de tiempo" ha logrado impulsar proyectos.

