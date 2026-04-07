De Wisconsin al corazón de Málaga: Milwaukee Burger desembarca en Atarazanas

Imagen de una de las hamburguesas de Milwaukee Burger.

Las claves nuevo Generado con IA Milwaukee Burger, cadena especializada en butter burgers al estilo Wisconsin, ha abierto su primer local andaluz en la calle Olózaga, cerca del mercado de Atarazanas en Málaga. El local destaca por su concepto de hamburguesas tipo smash cocinadas con mantequilla y una estética que recrea los clásicos lunch counters estadounidenses de los años 50. La carta es corta pero contundente, con propuestas como la Milwaukee Burger y la Smash Carbonara, además de acompañantes como Mexican Fries y batidos Old Fashioned. La marca, tras consolidarse en Madrid, elige Málaga por su auge gastronómico y la mezcla de turismo y vida local en el entorno del Centro histórico y el mercado central.

De Wisconsin al corazón de Málaga: la escena burger de la ciudad suma un nuevo actor con acento del Medio Oeste de Estados Unidos.

Milwaukee Burger, la cadena especializada en las icónicas butter burgers, ha desembarcado en la calle Olózaga, a escasos metros del mercado de Atarazanas, donde abrió su primer local andaluz el pasado 26 de marzo.

La marca, nacida de la mano de varios amigos de Milwaukee (Wisconsin) y un socio valenciano afincado en Madrid, se ha hecho un hueco en la capital española con un concepto muy específico: hamburguesas tipo smash cocinadas con mantequilla al estilo clásico de los lunch counters estadounidenses de los años 50.

Una seña de identidad que diferencia sus hamburguesas de la creciente fiebre de las smash burgers en la ciudad.

Inspirada en la tradición de Wisconsin, la carne se cocina con una técnica que incorpora mantequilla durante el proceso, logrando una jugosidad y un sabor que ya les ha valido reconocimientos en la capital española.

Interior de uno de los locales.

El local de la capital de la Costa del Sol replica esa estética de los lunch counters estadounidenses, con mostrador abierto, taburetes altos y ritmo frenético en la plancha.

El formato rehúye la reserva previa y apuesta por el flujo continuo de clientes en barra, “sin reservas y definitivamente sin lechuga”, como presume la propia enseña.

Una carta corta, pero contundente

Fieles a su filosofía de "hacer pocas cosas, pero hacerlas perfectas", la propuesta en Málaga se centra en sus grandes éxitos:

Milwaukee Burger: La joya de la corona, con doble carne, queso americano, cebolla, pepinillo y su salsa secreta con base de mostaza Dijon.

Smash Carbonara: Una apuesta arriesgada que combina el estilo americano con una emulsión de yema y parmesano que ya es viral en redes.

Acompañantes con carácter: Desde sus Mexican Fries con pico de gallo y guacamole hasta sus batidos Old Fashioned, diseñados para equilibrar el punto salado de la carne.

Expansión estratégica

Tras consolidarse en barrios madrileños como Malasaña y Avenida de América, el salto a Málaga responde al auge gastronómico que vive la ciudad.

La elección de la calle Olózaga no es casual, ya que se integra en un entorno que mezcla el turismo del Centro histórico con la vida diaria del mercado central, buscando captar tanto al público local como al visitante internacional familiarizado con el estándar de calidad estadounidense.

Detalles de interés

Ubicación: Calle Olózaga, 10, 29005 Málaga.





Horarios: Abierto todos los días, con servicio disponible también a través de plataformas como Uber Eats.

Política de mesa: Fieles a su estilo de barra, no suelen gestionar reservas previas, priorizando el flujo continuo de clientes en el local.

Con esta apertura, Málaga refuerza su posición como uno de los centros neurálgicos de la cultura burger en España, sumando a su oferta una pieza que faltaba: la auténtica experiencia de Wisconsin.