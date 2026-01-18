Antonio Banderas llevó "a sus novias" y hasta es socio del Pimpi: la bodega que abrieron dos cordobeses hace 55 años

En mayo de 2024, El Pimpi abrió una filial en el hotel Puente Romano de Marbella, promovida por Banderas.

Antonio Banderas, ahora socio de El Pimpi, frecuentaba el lugar desde joven y ha impulsado su expansión y la creación de una fundación solidaria.

El local, ubicado en un caserón del siglo XVIII, ha sido punto de encuentro de figuras culturales y celebridades como Dalí, Lola Flores y Rafa Nadal.

Cuando a un malagueño alguien de fuera le pregunta por un sitio típico al que ir para tomar un vino y comer algo la mayoría dicen lo mismo: El Pimpi. Ha sido, es y todo apunta a que seguirá siendo punto de encuentro de malagueños y turistas desde hace décadas.

El inmueble es peculiar. De hecho, es un caserón del siglo XVIII que tiene pasillos angostos, escaleras muy empinadas y varios salones.

Por allí ha pasado todo el mundo cultural de España, como puede verse en las numerosas fotografías con personajes conocidos colgadas en las paredes o en los barriles de vino firmados, una de las señas de identidad de este local. Desde Dalí hasta Lola Flores.

La entrada de El Pimpi por la calle Granada.

Es tan icónico que hasta Antonio Banderas es uno de sus socios. Y no entró en el capital solo por el negocio, sino porque allí pasaba largos ratos en su juventud en Málaga y porque es un sitio emblemático de una ciudad que el actor defiende a capa y espada allá por donde va. "Mis primeros escarceos con mis primeras novias, yo las llevaba a cenar a El Pimpi", ha explicado en alguna ocasión.

Que un establecimiento hostelero tenga solera no es cosa, lógicamente, de un día. El Pimpi se fundó en 1971, por lo que este año cumple su 55 aniversario. Y curiosamente sus impulsores no eran de Málaga sino de Córdoba.

Pepe Cobos y Paco Campos querían abrir una bodega en Málaga y eligieron un caserón que estaba en pleno centro de Málaga, en la calle Granada. Al lado de la Alcazaba o el teatro romano.

Rafa Nadal firmando en uno de los barriles de El Pimpi.

Desde sus inicios hicieron una clara apuesta por organizar eventos culturales que atrajeran a personas conocidas. El mismo año de su apertura, en 1971, Gloria Fuertes creó unas tertulias literarias a las que llamó Viernes de Gloria.

Un año más tarde crearon un concurso de poesía para escritores jóvenes, en el que participaron escritores como Antonio Gala.

A lo largo de los años ha sido siempre un punto de encuentro. Era más de beber que de comer, pues la oferta gastronómica se limitaba a montaditos, embutidos y poco más. Posteriormente, sobre todo con la llegada masiva de turistas, ampliaron la carta y hoy en día es bodega y restaurante.

La duquesa de Alba en El Pimpi.

En 2017 tuvo uno de sus momentos álgidos. Paco Campos, uno de los fundadores, vendió su participación a Antonio Banderas. El actor no es el socio mayoritario, pero sí comparte la titularidad del establecimiento con Pepe Cobos y Pablo Gonzalo.

Banderas ha apostado fuerte en los últimos años por el sector hostelero en Málaga y ya tiene siete establecimientos. En una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga publicada en mayo señalaba que, de todos, El Pimpi era el que daba beneficios desde el principio. "El Pimpi, sinceramente, es que es un barco que camina solo", dijo.

La entrada de Banderas en el capital supuso, además, la creación de la Fundación El Pimpi, que realiza una labor solidaria y que tiene varios programas sociales, culturales o laborales en marcha.

El último paso, impulsado por Banderas, fue la apertura de una filial de la bodega en el hotel Puente Romano de Marbella, un cinco estrellas, en mayo de 2024.