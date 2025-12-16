El mercadillo gastronómico de Málaga donde el queso es protagonista: participan 30 productores artesanos

Los mercadillos gastronómicos se han consolidado como uno de los planes de ocio más demandados en Málaga y la provincia, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes del buen comer y del producto artesanal. Este fin de semana se celebra en Estepona uno de estos tradicionales eventos: la XI Feria del Queso Popi Sabor a Málaga.

La feria gastronómica se podrá visitar en la calle Real de Estepona del 19 al 21 de diciembre, tras haber sido aplazada debido a la previsión de lluvia el pasado fin de semana.

Permanecerá abierta al público de 12:00 a 22:00 horas y tiene como principal objetivo promocionar y poner en valor la calidad y diversidad de los quesos y derivados lácteos elaborados por las empresas participantes.

En esta edición, el 80 % de los productores proceden de la provincia de Málaga, lo que refuerza el carácter local y artesanal de la feria.

En total, más de una treintena de productores artesanos darán a conocer sus productos a través de distintos puntos de venta, ofreciendo al público una amplia variedad de quesos y elaboraciones lácteas.

Aunque el queso será el eje central del mercadillo, los visitantes también encontrarán otros productos gourmet como frutos secos, vinos, aceites, aceitunas, encurtidos o patés, configurando un completo mercado gastronómico al aire libre.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Estepona y el cortador profesional de jamón José María Téllez ‘Popi’, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga a través de la marca promocional ‘Sabor a Málaga’.

La presencia de la marca ‘Sabor a Málaga’ junto a productos de procedencia nacional e internacional contribuye a afianzar su posicionamiento como sello de calidad y cercanía, al tiempo que sirve como escaparate para el sector agroalimentario malagueño.

Parque navideño

Junto al mercadillo gastronómico, Estepona acoge durante la Navidad un parque de atracciones temático para toda la familia. Se ubica en la zona exterior del Teatro Auditorio Felipe VI, y permanecerá abierto del 29 de noviembre al 4 de enero, en horario de 17:00 a 23:00 horas, con algunas excepciones.

El 25 de diciembre y el 1 de enero abrirá desde las 11:00 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre estará cerrado.

El acceso al Parque Navideño tiene un precio de 5 euros e incluye dos de sus experiencias: la Casita de Papá Noel y la Casita del Grinch, donde los más pequeños podrán vivir momentos únicos y hacerse fotos.

Además, el recinto ofrece diferentes atracciones: tobogán de hielo, pista de hielo, coches de choque, castillos hinchables, tiovivo y camas elásticas Jumping.

Para completar la visita, los asistentes encontrarán una zona de restauración y una churrería.