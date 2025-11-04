Un festín de estrellas Michelin en Marbella: 20 chefs españoles se unen para homenajear a Martín Berasategui

Las claves nuevo Generado con IA Veinte chefs españoles de renombre se reunirán en Marbella para rendir homenaje a Martín Berasategui, el chef más laureado de España con 12 estrellas Michelin y más de 50 años de carrera. El evento, organizado por Puente Romano Marbella y Grupo Dani García, se celebrará los días 16 y 17 de noviembre, e incluirá cenas exclusivas y encuentros gastronómicos. Entre los chefs participantes destacan figuras como Albert Adrià, Joan Roca, Ángel León, y los Hermanos Torres, quienes crearán juntos un menú especial que interpretará el legado culinario de Berasategui. El homenaje combinará cenas íntimas y colaborativas en los restaurantes GAIA y Leña Marbella, donde cada chef aportará una visión personal sobre la influencia y el legado de Berasategui en la cocina española.

Martín Berasategui es uno de los grandes nombres de la gastronomía mundial y el chef más laureado de España, con doce estrellas Michelin a sus espaldas. Nacido en San Sebastián, ha dedicado más de cinco décadas a la cocina, convirtiéndose en un referente de la innovación, la técnica y la pasión por el producto.

Su restaurante en Lasarte-Oria, con tres estrellas Michelin, es considerado un templo culinario y una escuela de talento por la que han pasado algunos de los mejores cocineros del país. Para homenajear sus más de 50 años de trayectoria, los chefs más reconocidos de España se unirán en un evento gastronómico exclusivo en la ciudad de Marbella.

Puente Romano Marbella y Grupo Dani García organizarán un "encuentro único" en homenaje a Berasategui durante los días 16 y 17 de noviembre. El resort marbellí acogerá esta cita, que congregará a algunas de las principales figuras de la cocina española en torno al legado y la trayectoria del chef donostiarra, según han indicado en un comunicado.

El homenaje comenzará el 16 de noviembre con una cena íntima en el restaurante GAIA, continuará el 17 con un encuentro en La Plaza y culminará con un exclusivo menú en Leña Marbella diseñado por los chefs invitados.

Durante estas jornadas, 20 chefs de renombre como Albert Adrià, Francis Paniego, Paco Morales, Paolo Casagrande, Ramón Freixa, Ricard Camarena, Toño Pérez, Diego Guerrero, Alberto Chicote, Jesús Sánchez, Ángel León, Samantha Vallejo, Joan Roca, Josean Alija, Marcos Morán, Hermanos Torres, Erlantz Gorostiza, José Carlos García o Nandu Jubany.

Todos ellos trabajarán de forma conjunta en la elaboración de un menú que no solo buscará sorprender a los sentidos, sino también transmitir la admiración por el legado de Berasategui. "Cada propuesta gastronómica formará parte de una narrativa coral que reflejará la diversidad, el talento y la excelencia de la cocina española actual", han explicado.

Dos días de homenaje

El tributo dará comienzo el domingo, con una cena privada en el restaurante GAIA, dentro de Puente Romano Marbella. El chef Izu Ani dará la bienvenida personalmente a los dos días de homenaje a los chefs en un encuentro que servirá como preámbulo a las celebraciones oficiales.

El lunes, la celebración se trasladará a La Plaza de Puente Romano, epicentro gastronómico del resort y corazón del homenaje, donde tendrá lugar el gran encuentro de chefs.

La jornada culminará con una cena homenaje en Leña Marbella, el restaurante insignia de Dani García en Andalucía. Allí, los chefs invitados cocinarán de manera conjunta un menú único en honor a Martín Berasategui.

"Cada pase reflejará una interpretación personal del legado de Berasategui, en un diálogo gastronómico que fusiona estilos, generaciones y visiones de la alta cocina española", han detallado.