El plato típico de Málaga que no se conoce en el resto de España: una receta de 5 ingredientes y lista en menos de 10 minutos

Las claves nuevo Generado con IA El pío antequerano es un plato típico de Málaga que se prepara en menos de 10 minutos con bacalao desalado, naranjas, cebolletas, aceitunas, huevo duro, aceite de oliva y sal. Este platillo, muy conocido en la comarca de Antequera, es refrescante y alto en proteínas, destacando por su combinación de pescado y naranja. Junto al pío antequerano, el bienmesabe y los borrachuelos son otros ejemplos de la rica tradición culinaria de Málaga, con orígenes que se remontan a siglos pasados.

La gastronomía malagueña cuenta con recetas muy tradicionales que han formado parte de la historia de los hogares, aunque muchas de ellas no son conocidas fuera de la provincia. Si buscas ideas para tus cenas y quieres apostar por una receta típica y fácil de preparar, hay numerosas opciones.

Se trata del pío antequerano, un plato típico del interior de la provincia que recuerda a la clásica ensaladilla malagueña, aunque con algunas diferencias. Esta receta no lleva patata y es muy sencilla de elaborar.

Es un plato muy refrescante y alto en proteínas, muy conocido en la comarca de Antequera, donde es habitual encontrarla en sus restaurantes y bares. Destaca por el pescado (bacalao) y el toque frutal con la naranja.

Para elaborar el pío antequerano es necesario medio kilo de bacalao desalado, 5 naranjas, 2 cebolletas, aceitunas negras o verdes, un huevo duro, aceite de oliva y sal. Su preparación es rápida y fácil, no te llevará más de 10 minutos.

Ingredientes Medio kilo de bacalao desalado

5 naranjas

2 cebolletas

Aceitunas negras o verdes

Un huevo duro Paso 1 Asar el bacalao desalado en una plancha, desmigarlo y colocarlo en un bol. Paso 2 Pelar las naranjas y, con un cuchillo afilado, extraer los gajos con cuidado. Ponerlos en el plato. Paso 3 Cortar el huevo duro en trozos y picar la cebolleta para añadir todo al bol. Paso 4 Decorar con las aceitunas y aliñar con un buen chorro de aceite de oliva y sal.

Aunque su origen exacto no se conoce, se piensa que la ensalada malagueña y el pío antequerano tienen raíces muy antiguas. Con el tiempo, se ha adaptado a los gustos de cada época, pero su esencia sigue siendo igual: un plato simple, nutritivo y sabroso.

Antequera es una de las cunas gastronómicas de Málaga. Junto a esta receta del pío antequerano, en la localidad destacan otras el bienmesabe, uno de los postres más típicos de la provincia.

Este dulce tiene su origen en 1635, y actualmente las monjas del Convento de clausura de Belén en Antequera continúan preparando este famoso dulce de origen árabe, manteniendo la receta original.

Asimismo, otro de los dulces más profundamente arraigados en la cultura malagueña son los borrachuelos. Representan la tradición de recetas familiares que pasan de generación en generación. Su elaboración en épocas navideñas es un acto de unión y se prepara en familia.

Su elaboración tiene varias versiones. Lo tradicional es rellenarlos de cabello de ángel o de crema de boniato o batata.

Otro de los platos más típicos, que ha sobrevivido de generación en generación, es el gazpachuelo malagueño. Este plato de cuchara es consecuencia de una cocina de pescadores que unían caldo de pescado con patata, añadiendo mayonesa, o una clara de huevo montada o cocida. A lo largo de su historia, ha sido una comida con entidad que ha alimentado a las familias humildes.