Comida divertida, pero sana: Naked & Sated estrena local en la Alameda Principal de Málaga este miércoles

Está orgulloso de cómo ha quedado el restaurante para sus paisanos. Tras el proceso de selección de empleados tocaba poner a punto el local, que en sus propias palabras, "está precioso". Predominan, como viene siendo habitual en la marca, los colores burdeos, beis y blanco. El comedor es muy acogedor y tiene un estilo mediterráneo con toques industriales.

Sin embargo, el gran protagonista del restaurante es un gran y colorido mural pintado por una artista malagueña, Isa Nieto, donde se pueden observar motivos andaluces como una silla de enea, un clavel o un caballo.

Las obras han tenido una duración de tres meses, tal y como estaba estipulado, porque se trataba de "un local complejo e histórico". Se decantaron por el local de la Alameda Principal porque encaja muy bien con su oferta.

"Nosotros ofrecemos desayunos, brunchs, almuerzos y cenas. En la Alameda hay un tráfico de gente incesante, es una zona con muchas oficinas y es una zona de destino en cuanto a restauración porque está cerca de todo e incluso resulta una zona de paso del malagueño y hasta del turista. Nos da para cubrir el momento funcional y el aspiracional", contaba Cordero.

No descarta que este sea el primer local de varios en la provincia. "Yo soy malagueño y los malagueños, de sobra sabemos que Málaga es un estilo de vida, una forma de vivir, algo que hoy encaja muchísimo con nuestra empresa. Además, es una ciudad en pleno crecimiento en el panorama internacional. No descartamos expandirnos por la ciudad después de esta apertura porque no hay ciudad que encaje mejor con Naked que Málaga", sostenía el CEO. "Si hemos aterrizado en Málaga es para quedarnos aquí", matizaba.

No le va a faltar detalle al local a nivel de experiencia de usuario. Contarán con servicio a domicilio, take away y obrador propio con una amplia oferta de pastelería. Van "a lo grande", aunque ya avisaba en abril de que irán poco a poco, por lo que para disfrutar de pizzas y hamburguesas sanas sin movernos de casa tendremos que esperar unos meses.