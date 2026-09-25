Año difícil para los psicólogos andaluces con tantas tragedias: "Deberíamos estar en el sistema de emergencias"

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Las claves Generado con IA Más de 400 psicólogos de Andalucía Oriental se han reunido en Málaga para abordar el manejo psicológico ante catástrofes recientes en la región. El congreso destacó el papel fundamental del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) en situaciones como accidentes, incendios y terremotos. Los profesionales reclaman la integración de la Psicología de Emergencias en el sistema de emergencias para asistir tanto a víctimas como a los propios intervinientes. Se subrayó la necesidad de cuidar también la salud mental de los profesionales que atienden directamente a las víctimas en situaciones críticas.

El mundo está patas arriba. Guerras, polarización, invasiones, asesinatos, violaciones, redes sociales ardiendo... Y, por si fuera poco, emergencias y catástrofes.

No es fácil asimilar todo lo que ocurre y para que ese camino sea más sencillo están los psicólogos.

Más de 400 profesionales de Málaga, Granada, Almería y Jaén se han reunido este viernes en la capital malagueña en la XXVII Convención Anual del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO).

Han tratado varios temas pero han puesto especial énfasis en el tratamiento ante las catástrofes, ya que Andalucía ha sufrido fuertes varapalos este año como el accidente de Adamuz, el incendio en Los Gallardos o los terremotos en Granada, entre otros.

El lema del congreso de este año era claro: Empatía y rigor en momentos críticos.

Ana Celia González, jefa del servicio 112 en Málaga, durante su intervención. COPAO

"Nos parece muy importante poner en valor la figura del GIPED (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres), cuyos profesionales han estado presentes en estas tres situaciones, y acercar a nuestros más de 7.000 profesionales colegiados el papel de la Psicología ante este tipo de emergencias”, ha dicho la decana del Colegio, Mariela Checa.



Ana Celia González, jefa de Servicio del 112 de Málaga, ha hablado sobre las emergencias y el impacto emocional desde una mirada psicosocial.



El coordinador del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), Óscar Lirio, ha ofrecido la ponencia Lecciones aprendidas de la intervención psicológica en Adamuz, que ha permitido poner en común la experiencia de los profesionales de la Psicología que participaron en la atención a las personas afectadas por la catástrofe.

Lirio ha destacado que “la Psicología de Emergencias se demuestra cada vez más necesaria, por lo que los profesionales deberíamos estar integrados en el sistema de emergencias. Llevamos 25 años luchando por esta integración, tanto en las administraciones estatales como regionales. Nuestra figura no solo es necesaria para la atención a las víctimas y familiares, sino también para los profesionales responsables de la gestión”.

Juan Manuel Fernández. COPAO

Gema Plaza, vocal de la Sección de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres del COPAO, ha destacado también la importancia de prestar atención psicológica a los propios profesionales que intervienen en las emergencias.

“Son las primeras personas que entran en contacto con las víctimas y sus familiares y quienes se enfrentan de manera directa a algunas de las situaciones más impactantes”, ha detallado.

Juan Manuel Fernández, doctor en Psicología, o el psicólogo Arun Sunder Mansukhani, también han participado en este congreso.

Por otra parte se ha dado un homenaje a los profesionales que cumplen 25 años de colegiación y se han entregado los premios Huarte y TFG.