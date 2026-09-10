Marbella acoge la gala benéfica "Bajo las Luces de Gatsby" a favor de la Fundación Harena

El evento se celebrará en el campus de Les Roches en Marbella. EE

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Las claves Generado con IA La Fundación Harena celebra el 25 de septiembre la gala benéfica "Bajo las Luces de Gatsby" en Les Roches Marbella, inspirada en los años 20. El evento recauda fondos para acompañar a personas mayores que sufren soledad no deseada en Málaga, un problema grave para la salud. La recaudación también servirá para llevar agua potable, alimentación segura y energía solar a 24 poblados de Etiopía, beneficiando especialmente a niños y mujeres. Las entradas cuestan 80 euros por persona y existe un servicio de lanzadera desde Málaga a Marbella por 10 euros adicionales.

La Fundación Harena celebrará el próximo 25 de septiembre a las 20:00 su cena de gala benéfica "Bajo las Luces de Gatsby" en Les Roches Marbella. La velada estará ambientada en el glamur y la sofisticación de los años 20.

El evento busca recaudar fondos para financiar el acompañamiento a personas mayores que sufren soledad no deseada en Málaga. Este problema acarrea graves consecuencias para la salud que ya se equiparan a las derivadas del tabaquismo.

Asimismo, la recaudación permitirá llevar agua potable, alimentación segura y energía solar a 24 poblados de Etiopía. El proyecto beneficiará de forma directa a la población infantil, mujeres embarazadas y madres lactantes.

"La cena benéfica de la Fundación en Marbella es una de nuestras citas más esperadas del año para mucha gente, pero por encima del glamur de la noche, lo que de verdad mueve a los asistentes cada edición es ayudar, sentirse parte de algo grande que cambia muchas vidas", afirma Angie Moreno, gerente de la Fundación Harena.

Vista del cartel. EE

La velada consolida una alianza de más de una década con Les Roches Marbella. Cuenta además con la colaboración de Cashmere Decoración, Producciones Merlín, Cervezas Victoria y Bodegas Montebaco.

Numerosas empresas ya han reservado sus mesas para la gala. Las entradas están a la venta en entradium.com, donde también es posible colaborar a través de la fila cero.

El precio para asistir a la gala es de 80 euros por persona y se ha puesto en servicio una lanzadera desde Málaga a Marbella por 10 euros por persona para despreocuparse del coche.