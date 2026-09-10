Dog Fest llega a Málaga con yoga, repostería y talleres para perros en Mc Arthur Glen y Plaza Mayor

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Dog Fest se celebra el 12 y 13 de septiembre en McArthurGlen Designer Outlet Málaga y Plaza Mayor, con actividades para perros y sus dueños. El programa incluye yoga con perros, taller de repostería canina y taller de educación canina sobre convivencia y comportamiento. McArthurGlen ofrece además ilustraciones personalizadas, peluquería canina, una gincana y ventajas para socios del club. La iniciativa refuerza la apuesta de ambos centros comerciales por actividades orientadas a mascotas y sus familias.

McArthurGlen Designer Outlet Málaga y Plaza Mayor acogerán los próximos 12 y 13 de septiembre la iniciativa Dog Fest, un fin de semana de actividades dirigidas a perros y a las personas que conviven con ellos. La propuesta combina talleres, sesiones de bienestar y espacios de ocio en ambos centros comerciales.

El programa de cada jornada arrancará a las 10.00 horas con una sesión de yoga con perros, pensada para combinar ejercicio y relajación entre los animales y sus dueños. A las 12.00 horas se celebrará un taller de repostería canina, en el que los participantes elaborarán recetas para sus mascotas, y a las 18.00 horas tendrá lugar un taller de educación canina, centrado en pautas de convivencia y comportamiento.

En el caso de McArthurGlen, la oferta se ampliará con ilustraciones personalizadas, un pop-up de Dog City, servicio de peluquería canina y una gincana pensada para recorrer las instalaciones del centro. Los socios del programa McArthurGlen Club podrán además acceder a algunas ventajas adicionales, como un obsequio para su mascota y un saco de pienso de la marca ACANA.

La iniciativa se enmarca en la programación de actividades que ambos centros comerciales vienen desarrollando en los últimos meses, en un contexto en el que las experiencias dirigidas a mascotas han ganado peso dentro de la oferta de ocio de los espacios comerciales. Quienes deseen más información sobre horarios y condiciones de participación pueden consultarla en la web oficial de McArthurGlen.

McArthurGlen gestiona actualmente 25 outlets en ocho países europeos y en Canadá, y trabaja en una nueva ampliación de su centro en Málaga, según ha informado la compañía.