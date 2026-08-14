Planes para el fin de semana en Málaga: ferias, mercadillos gastronómicos y música

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga se celebra del 15 al 22 de agosto con actividades diurnas y nocturnas, conciertos y espectáculos para todos los públicos. El mercado en Muelle Uno ofrece artesanía, moda, decoración y gastronomía local, ideal para disfrutar en familia junto al mar. Exposiciones destacadas en Málaga: LEGO Gaming en el OXO Museo del Videojuego, 'Anna Pávlova' en el Museo Ruso y Mariano Fortuny en el Carmen Thyssen. En la provincia, destacan el Certamen Mundial de Jamón en Estepona, la Feria de Agosto en Coín, The Burger Cup y el mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona.

La provincia de Málaga encara un nuevo fin de semana en el que habrá actividades para toda la familia, con el arranque de la Feria de Málaga, mercadillos gastronómicos y otros eventos en los pueblos. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 14, 15 y 16 de agosto.

-Feria de Málaga. Del 15 al 22 de agosto, Málaga celebra su Feria 2026. Durante ocho días, la ciudad ofrecerá feria de día en el Centro Histórico y feria de noche en el Real Cortijo de Torres, con casetas, conciertos, espectáculos ecuestres, atracciones, fuegos artificiales y una amplia programación de actividades para todos los públicos.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

Planes en la provincia

-Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona. Del 7 al 16 de agosto, el Paseo Marítimo de Estepona acoge la XI edición del Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona. Los asistentes podrán degustar platos de jamón por 5 euros y disfrutar de conciertos gratuitos durante toda la celebración.

-Feria de Agosto de Coín. Del 7 al 15 de agosto, Coín celebra su Feria de Agosto 2026 con una amplia programación para todos los públicos. El cartel musical incluye conciertos de Siempre Así, Mojinos Escozíos y Pepe y Vicio, además de actividades familiares, propuestas culturales y gastronómicas y los tradicionales actos en honor a la Virgen de la Fuensanta.

-The Burger Cup en Estepona. Del 12 al 16 de agosto, la Plaza de Toros de Estepona acoge el festival gastronómico itinerante The Burger Cup, dedicado a la hamburguesa gourmet. El evento se celebrará de 19:00 a 01:00 horas y contará con música en directo, actividades para todas las edades y un ambiente familiar.

-Feria de Monda. Del 13 al 16 de agosto, Monda celebra su Feria 2026 en honor a San Roque, patrón del municipio. La programación incluye actuaciones musicales, actividades tradicionales, propuestas para todos los públicos y los actos religiosos dedicados al patrón.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.