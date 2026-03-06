Planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas en los pueblos, festival de cine y actividades culturales

Las claves nuevo Generado con IA El fin de semana en Málaga ofrece fiestas gastronómicas, rutas de la tapa, mercados artesanales y actividades culturales tanto en la capital como en la provincia. El Festival de Málaga celebra su 29ª edición con proyecciones, homenajes y actividades paralelas, y una apertura familiar en la playa de la Malagueta. Destacan exposiciones como la de Anna Pávlova en el Museo Ruso, Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen, y propuestas familiares en el Centre Pompidou. En la provincia se celebran ferias gastronómicas en Casabermeja, Algatocín y Archidona, junto con mercadillos y rutas de la tapa en varias localidades.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá fiestas gastronómicas en los pueblos, rutas de la tapa, mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 6, 7 y 8 de marzo.

-Festival de Málaga. La ciudad celebra del 6 al 15 de marzo la 29ª edición de este certamen dedicado a la cinematografía en español, con proyecciones de largometrajes, documentales y cortometrajes, además de homenajes, encuentros profesionales y actividades paralelas en distintos espacios culturales de la capital.

-La Villa del Mar en la playa de la Malagueta. La apertura familiar del Festival de Málaga, el 7 y 8 de marzo, propone conciertos, videojuegos retro, manga, realidad virtual y talleres con inteligencia artificial para disfrutar en familia junto al mar.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-Zoco Maravilla en Muelle Uno. Mercado artesanal y de productos gourmet que convierte los domingos del paseo marítimo del puerto de Málaga en una experiencia al aire libre con moda, artesanía, alimentos de proximidad y zonas solidarias, con puestos abiertos habitualmente de 11:00 a 18:00.

-‘Invisible’ en el Teatro del Soho CaixaBank. Adaptación teatral de la novela de Eloy Moreno que se estrena los días 6 y 7 de marzo a las 19:00 h en Málaga, con la compañía LaJoven, inspirada en un relato emotivo sobre la adolescencia y el acoso escolar, recomendada a partir de 10‑12 años.

-Mini Maratón Peña El Bastón ‘Memorial Rafael Fuentes’ en Málaga. El 8 de marzo se celebra la 47ª edición de esta carrera histórica, con un recorrido de 8 km para adultos y un circuito de 2,8 km para categorías inferiores, organizada por la Peña El Bastón en colaboración con el distrito Carretera de Cádiz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia

-Jornadas Gastronómicas de Primavera en Casabermeja. Del viernes al domingo, la localidad se llena de sabor y tradición con la Ruta Gastronómica de Productos de Primavera, donde restaurantes ofrecen menús degustación por 18 € con ingredientes de temporada. Además, se organizan catas de quesos, talleres y visitas guiadas para completar la experiencia.

-XIV Feria Gastronómica y Cultural ‘Hinojá’ en Algatocín. Fiesta de Singularidad Turística Provincial que celebra su decimocuarta edición los días 7 y 8 de marzo, con degustaciones gratuitas de tortillas de cuchara y potaje de hinojos. El programa se completa con verbenas con música en directo, talleres gastronómicos, visitas guiadas por el municipio y el tradicional concurso popular de platos elaborados con hinojos.

-III Feria del Aceite y Productos Locales en Archidona. Los días 7 y 8 de marzo, la Plaza Ochavada acoge degustaciones, concursos, actuaciones musicales en directo y actividades deportivas, en una feria que celebra y difunde las tradiciones, el recetario malagueño y los productos locales con el apoyo de la Diputación de Málaga.

-Puerto Market en Benalmádena. Dentro de la programación de ‘Rumbo al Puerto’, en el Puerto Deportivo se podrá visitar el Puerto Market tanto sábado como domingo de 12:00 a 19:00 h con diversos expositores de productos artesanales, regalos, decoración y más; y, salvo imprevistos, se mantendrá todos los fines de semana hasta el 26 de abril.