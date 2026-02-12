Antonio Banderas, sobre sus inicios: "Mi nombre artístico fue idea de Pedro Almodóvar, me dijo que el mío era de torero"

Antonio Banderas en su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Atresmedia

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Banderas reveló que su nombre artístico fue idea de Pedro Almodóvar, quien consideró que su nombre real, José Antonio Domínguez Bandera, sonaba a torero. El encuentro casual entre Banderas y Almodóvar en una cafetería de Madrid marcó el inicio de su colaboración profesional en el cine. Pedro Almodóvar dio a Banderas su primera oportunidad en el cine español con la película 'Laberinto de pasiones' en 1982. Durante los años ochenta, Banderas protagonizó varias películas de Almodóvar, consolidándose como una figura clave del cine español y alcanzando proyección internacional.

Antonio Banderas es una de las figuras españolas más reconocibles del cine internacional. En numerosas entrevistas, recuerda su pasado y cuenta anécdotas sobre cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo.

En una charla con Pablo Motos en El Hormiguero, el actor malagueño recordó algunos de los detalles más curiosos de sus primeros pasos en la actuación, incluyendo cómo nació su nombre artístico.

En distintas conversaciones públicas, Banderas ha relatado que su famoso nombre —Antonio Banderas— no es de cuna. En realidad, su nombre completo es José Antonio Domínguez Bandera.

Según contó en El Hormiguero, fue el director Pedro Almodóvar quien le sugirió adoptar un nombre más cinematográfico. "Me dijo: José Antonio Domínguez es nombre de torero. ¿Cómo es tu segundo apellido? Bandera… Pues eso, Antonio Banderas", recordó el actor sobre la frase que le dijo Almodóvar cuando se conocieron.

La anécdota ilustra cómo un encuentro casual con Almodóvar ayudó a moldear la carrera de Banderas. Fue precisamente el cineasta manchego quien le dio su primera oportunidad en el cine español al llamarlo para participar en Laberinto de pasiones (1982), su debut cinematográfico.

Según contó Banderas, su relación con Almodóvar comenzó de forma fortuita en una cafetería en Madrid, cuando el director se acercó a hablar con él y le dijo que tenía “una cara muy romántica” ideal para la pantalla. Aquella conversación, y el consejo posterior sobre su nombre artístico, marcaron un punto de inflexión en su trayectoria.

Este cambio de nombre coincidió con el inicio de una colaboración profesional que, durante los años ochenta, lo llevó a protagonizar varias películas de Almodóvar que se convirtieron en piezas clave de la movida madrileña y del cine español contemporáneo.

Décadas después, Banderas sigue siendo uno de los intérpretes españoles más relevantes internacionalmente, con una trayectoria que abarca desde el cine independiente hasta grandes producciones hollywoodienses.